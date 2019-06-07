Налогово-таможенный департамент провел обыск в конторе Eesti Pagar
Следователи Налогово-таможенного департамента в среду в Пайде обыскали контору крупнейшего в Эстонии хлебопекарного предприятия Eesti Pagar, сообщил Õhtuleht.
Следователи Налогово-таможенного департамента в среду в Пайде обыскали контору крупнейшего в Эстонии хлебопекарного предприятия Eesti Pagar, сообщил Õhtuleht.
Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что обыск прошел, чтобы проверить первоначальные подозрения относительно совершения возможных преступлений.
Со стороны Eesti Pagar объяснил произошедшее присяжный адвокат Cobalt Лембит Тедер: "Ведомства вчера организовали у клиента процессуальные действия, чтобы убедиться, что коммерческая деятельность предприятия соответствует установленным правилам. Клиент уверен, что их коммерческая деятельность во всех отношениях соответствует требованиям, и с ведомствами сотрудничают во всем, чтобы найти решение".
На данный момент никаких обвинений не предъявлено.
Полный текст статьи читайте в Õhtuleht.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери
Андрей Ещенко продлил контракт со «Спартаком»
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам