Налогово-таможенный департамент провел обыск в конторе Eesti Pagar

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что обыск прошел, чтобы проверить первоначальные подозрения относительно совершения возможных преступлений.

Со стороны Eesti Pagar объяснил произошедшее присяжный адвокат Cobalt Лембит Тедер: "Ведомства вчера организовали у клиента процессуальные действия, чтобы убедиться, что коммерческая деятельность предприятия соответствует установленным правилам. Клиент уверен, что их коммерческая деятельность во всех отношениях соответствует требованиям, и с ведомствами сотрудничают во всем, чтобы найти решение".

На данный момент никаких обвинений не предъявлено.

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