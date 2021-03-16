Налогово-таможенный департамент приглашает на курсы для владельцев э-магазинов

В данный момент, э-магазины, занимающиеся дистанционной продажей товаров, должны зарегистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота (налогобязанный) и декларировать налоги в каждом государстве-члене ЕС, где продаётся товар конечному потребителю, то с 1 июля это можно будет делать удобно посредством одного окна.

А именно, с 1 июля вступают в силу изменения закона, вытекающие из Директивы об э-торговле, которые сопровождаются возможностью декларировать и уплачивать налог с оборота при трансграничных сделках посредством одного окна в системе декларирования того государства, по местонахождения которого зарегистрирован налогобязанный (то есть в случае с Эстонией, посредством системы декларирования НТД). Таким образом, НТД Эстонии собирает налог с оборота от имени всех государств-членов ЕС, а позже распределяет его среди них, значительно снижая административную нагрузку на э-магазины.

Для ознакомления с новой системой мы приглашаем всех предпринимателей, занимающихся дистанционной продажей товаров, на курсы, где разъясним, как зарегистрироваться в качестве пользователя особого порядка, а также как будет выглядеть декларирование налоговых обязанностей посредством одного окна.

Курсы в среде Zoom пройдут 24 марта на эстонском и 30 марта на русском языках; оба курса будут записаны и доступны также для повторного просмотра. На курсах не будут обсуждаться изменения в таможенном регулировании, вытекающие из Директивы об э-торговле; ознакомление с этими темами будет представлено в апреле-мае.

Более подробную информацию о курсах вы можете прочитать здесь.