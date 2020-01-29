Налогово-таможенный департамент ожидает информацию, связанную с налоговыми льготами

Данные о налоговых льготах, которые были предоставлены своевременно, попадут в предварительно заполненные декларации о доходах, что позволит людям быстро задекларировать свои доходы, а также сразу узнать свою окончательную обязанность по уплате налога за прошлый год.

Основными поставщиками услуг, связанных с налоговыми льготами, являются банки, страховые общества и учебные фирмы. Также можно произвести вычет подоходного налога в случае подарков и пожертвований, сделанных для недоходных объединений, фондов и религиозных объединений, которые внесены в список соответствующих учреждений.

Налоговые вычеты можно производить в объёме предельных ставок, разрешённых Законом о подоходном налоге – проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования – из дохода всего можно вычесть до 1 200 евро. Вычеты не могут превышать 50% от дохода налогоплательщика, облагаемого налогом в этом же периоде налогообложения в Эстонии, а также проценты по жилищному кредиту не могут превышать 300 евро.

Декларирование доходов начинается 15 февраля, первые выплаты по возвратам начнут производиться 26 февраля.

Информацию о декларирование доходов можно найти на домашней странице НТД https://www.emta.ee/et/eraklient, а также её можно получить по электронной почте eraklient@emta.ee или по телефону 880 0811 (для частных клиентов) и 880 0815 (помощь при э-декларировании).