Налогово-таможенный департамент: каждый из нас укрепляет Эстонию, уплачивая налоги

”Мы не замечаем в своей повседневной деятельности, как используем очевидные блага, которые доступны благодаря налоговым деньгам. Будь то медицинское обслуживание, система образования, пожарная служба, полиция и таможня или родительское пособие”, — сказал генеральный директор НТД Мадис Яэгер. ”Каждый человек, который честно платит налоги, помогает укрепить Эстонию.”

Лицами кампании являются любимый певец Иво Линна и популярный актёр Эдуард Томан, которые спрашивают: ”Ведь Вы не откажитесь от скорой помощи?”. Они вспоминают трудные времена в период независимости Эстонии, когда разрешалось есть картофельную кожуру во имя свободы. Сейчас у нас сильная страна, что возможно благодаря тому, что мы смогли совместно построить её при поддержке налоговых денег.

”Только честная уплата налогов позволяет государству помогать людям и предпринимателям, когда на них обрушаются неожиданные трудности”, — добавил Яэгер. ”Мы это увидели непосредственно во время весеннего чрезвычайного положения, а также видим и сейчас — государственная поддержка была недоступна для тех, кто выплачивал или принимал заработную плату либо же иным способом уклонялся от уплаты налогов.”

Каждый человек может увидеть на целевой странице кампании www.hoiaeestitkoos.ee, какие суммы собираются в виде налогов и что не будет сделано в Эстонии, если налоги не поступят. Информацию о налоговой системе Эстонии можно получить посредством ссылок веб-страницы, а также знание, почему неразумно принимать зарплату в конверте. Также учат, как правильно уплатить налоги, когда Вы, в качестве предпринимателя, зарабатываете дополнительные деньги.

НТД проводит кампанию как на эстонском, так и на русском языках и она продлится до 28 февраля. Дизайнерское решение для кампании разработало креативное агентство Creatum.