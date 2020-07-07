Налогово-таможенный департамент: экономически более сложные времена увеличивают количество зарплат в конвертах

”Мы видим, что давление исходит с обеих сторон — имеются работники, получающие страхование от безработицы, которые ищут работу ”по-черному”, чтобы не потерять государственные пособия. Но имеются предприниматели, которые чувствуют соблазн предложить заработные платы в конвертах и таким способом получить преимущество перед конкурентами”, — сказал заместитель генерального директора НТД Риво Рейтманн.

Тот опрос, проведенный Эстонской торгово-промышленной палатой, который отражает оценки предпринимателей, указывает на то, что они воспринимают проблемы выплат заработных плат в конвертах, по сравнении с прошлым годом, аналогичным образом или даже слегка положительнее, однако более сложная экономическая ситуация, а также оценки этой ситуации могут привести к спаду.

По словам генерального директора торговой палаты Майта Пальтса, существующее до сих пор падение доли заработных плат в конвертах произошло благодаря длительной информационной и профилактической работе, но роль также играет и то, что предприниматели больше ценят прозрачное предпринимательство.

”Предприниматели всё более важным считают надежность своих партнеров, что в свою очередь, снижает желание сторон участвовать в теневой экономике”, — сказал Пальтс.

”Несмотря на хорошие результаты, имеющиеся на сегодняшний день, большим испытанием может стать ситуация, которая царит на данный момент, где под экономическим давлением, вытекающим из корона-кризиса, находятся многие предприятия и их сотрудники, а соблазн выплатить заработные платы в конвертах выше обычного”, — пояснил Пальтс и выразил надежду, что отношения сторон не будут развиваться по пути наименьшего сопротивления.

Долгосрочная тенденция все же показывает, что из года в год становится получателей заработных плат в конвертах меньше. Если в 2009 году более 10% работников получало заработную плату в конверте полностью или частично, то в прошлом году их было примерно 8%. Предприятий, которые платят заработные платы в конвертах, стало меньше, а значительный ущерб государству наносит лишь малая часть из них — таких, от кого государство недополучает в год более 12 000 евро налогов на рабочую силу, по оценкам НТД, примерно 3% от всех предприятий.