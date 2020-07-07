07.07.2020, 14:10

Налогово-таможенный департамент: экономически более сложные времена увеличивают количество зарплат в конвертах


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Налогово-таможенный департамент: экономически более сложные времена увеличивают количество зарплат в конвертах
Foto: Ester Vaitmaa

Несмотря на то что, получателей заработных плат становится все меньше, экономически более сложные времена увеличивают давление для выплат заработных плат в конвертах, нашли Налогово-таможенный департамент (НТД) и Эстонская торгово-промышленная палата на сегодняшней пресс-конференции.

”Мы видим, что давление исходит с обеих сторон — имеются работники, получающие страхование от безработицы, которые ищут работу ”по-черному”, чтобы не потерять государственные пособия. Но имеются предприниматели, которые чувствуют соблазн предложить заработные платы в конвертах и таким способом получить преимущество перед конкурентами”, — сказал заместитель генерального директора НТД Риво Рейтманн.

Тот опрос, проведенный Эстонской торгово-промышленной палатой, который отражает оценки предпринимателей, указывает на то, что они воспринимают проблемы выплат заработных плат в конвертах, по сравнении с прошлым годом, аналогичным образом или даже слегка положительнее, однако более сложная экономическая ситуация, а также оценки этой ситуации могут привести к спаду.

По словам генерального директора торговой палаты Майта Пальтса, существующее до сих пор падение доли заработных плат в конвертах произошло благодаря длительной информационной и профилактической работе, но роль также играет и то, что предприниматели больше ценят прозрачное предпринимательство.

”Предприниматели всё более важным считают надежность своих партнеров, что в свою очередь, снижает желание сторон участвовать в теневой экономике”, — сказал Пальтс.

”Несмотря на хорошие результаты, имеющиеся на сегодняшний день, большим испытанием может стать ситуация, которая царит на данный момент, где под экономическим давлением, вытекающим из корона-кризиса, находятся многие предприятия и их сотрудники, а соблазн выплатить заработные платы в конвертах выше обычного”, — пояснил Пальтс и выразил надежду, что отношения сторон не будут развиваться по пути наименьшего сопротивления.

Долгосрочная тенденция все же показывает, что из года в год становится получателей заработных плат в конвертах меньше. Если в 2009 году более 10% работников получало заработную плату в конверте полностью или частично, то в прошлом году их было примерно 8%. Предприятий, которые платят заработные платы в конвертах, стало меньше, а значительный ущерб государству наносит лишь малая часть из них — таких, от кого государство недополучает в год более 12 000 евро налогов на рабочую силу, по оценкам НТД, примерно 3% от всех предприятий.

По словам Рейтманна, заработные платы в конвертах по-прежнему остаются под пристальным вниманием НТД — вместо отдельных крупных предприятий, наносящих ущерб, появилось много мелких. В результате проверок и собеседований, проведённых НТД, в этом году поступило 6,4 миллионов евро налогов на рабочую силу.

”Мы рассматриваем предприятия с позиции риска, делая как проверки на месте, так и приглашая представителей предприятий на собеседования. В этом году за месяц мы проверили 1 168 представителей предприятий или контактировали с ними иным способом, а также объяснили им, почему в нашем представлении у них имеется риск выплат заработных плат в конвертах. После этого треть из них улучшила своё поведение. Мы смотрим за остальными более серьёзно”, — добавил он.

Новая э-услуга от НТД также помогает предприятию следить за тем, что его налоговые дела в порядке. Оценки налогового поведения, где можно посмотреть, как оно выглядит в глазах НТД, а также как исправить недостатки. Таким образом, можно предотвратить налоговую проверку и сэкономить своё драгоценное время.

Рейтманн подчеркнул, что ответственность за получение заработной платы в конверте также лежит на работнике. ”Мы обязываем работника задним числом выплатить неуплаченный подоходный налог, если ясно, что заработная плата в конверте была принята им сознательно”, — добавил он.

В этом году НТД уделяет больше внимания проверкам выплат заработных плат в конвертах на объектах госпоставок, проводя там больше проверок. Этими весной и летом на некоторых из них были выявлены незарегистрированные рабочие, которые получали заработные платы ”по-чёрному”. По словам Рейтманна, недопустимо, чтобы на объектах госпоставок работали предприятия, чьи налоговые дела не в порядке.

”Мы сотрудничаем с поставщиками и сами также реагируем, если видим налоговые нарушения. Также важно, чтобы публичный сектор сам не пользовался услугами нечестных предпринимателей при заказе работ и сам, будучи заказчиком, уделял бы больше внимания на информацию о субподрядчиках”, — сказал он.

НТД увещевает о том, что люди, принимая заработную плату в конверте, отказываются от значимых преимуществ, необходимость которых возникает особенно во время кризиса. Например, получатели заработной платы в конверте остаются без компенсаций по болезни, страхования по безработице и возможности получать справедливое родительское пособие. Также корректно оформленное рабочее место и официальная зарплата обеспечивают законодательную защиту от работодателя, если возникнет трудовой спор.

Выплаты заработных плат в конвертах, по-прежнему, остаётся самой большой налоговой проблемой в Эстонии, из-за чего наше государство в прошлом году недополучило примерно 134 миллиона налоговых поступлений. По оценкам, около 8% работников получают так называемую заработную плату в конверте и примерно 25% эстонских предприятий частично платят своим работникам заработные платы в конвертах.

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