Налоговая продолжает проверки: за получение зарплаты в конверте могут призвать к ответственности и работника

По сравнению с прошлым годом число проверок увеличилось на 140, и сумма назначенных к уплате налогов — на 4 миллиона евро.

С руководителями предприятий была проведена 2281 персональная консультация в связи с риском заработной платы в конвертах, после чего треть предприятий исправила своё налоговое поведение и уплачиваемые этими предприятиями налоги, связанные с использованием рабочей силы, существенно выросли.

По словам руководителя отдела налогового аудита Оскара Ыуна, заработная плата в конвертах по-прежнему находится в фокусе НТД и обусловленная коронавирусом ситуация этот приоритет не изменила. ”Число проверок мы не уменьшили, и вероятность обнаружения нарушений по-прежнему велика”, — уточнил Ыун.

”Следует учитывать, что при выплате заработной платы в конвертах всегда есть две стороны — работодатель и работник. В своих проверках НТД руководствуется тем, что в ситуации, когда работник сознательно соглашается с получением заработной платы в конвертах или даже сам этого требует, НТД может потребовать исполнения обязательства по уплате не удержанного с заработной платы подоходного налога и с работника, — пояснил Ыун. — При этом весенняя ситуация и текущий период наглядно показали, что в трудное время добросовестные налогоплательщики имеют надежду на получение пособия от государства ”.

Одним из важных направлений в борьбе с заработными платами в конвертах являются госпоставки, при этом государство при заказе работ не должно пользоваться услугами недобросовестных предпринимателей. Для этого НТД в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Инспекцией труда регулярно проводит проверки также и на объектах госпоставок.

Больше всего проверок было проведено в строительном секторе, где из 1999 проверенных работников было не зарегистрировано 93 лица, т.е. около пяти процентов. В транспортном секторе было проверено 1552 работника, из них было не зарегистрировано 29 человек, в лесном хозяйстве было не зарегистрировано 11 работников из 236, в розничной торговле — 18 из 173, в оптовой торговле — восемь из 270, и в сфере питания трое из 167 работников было не зарегистрировано.