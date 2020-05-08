Налоговая призывает предпринимателей, попавших в затруднительное положение, рассрочить долг по налогам

Налогово-таможенный департамент призывает предпринимателей, которые во время чрезвычайной ситуации попали в затруднительное положение с уплатой налогов и не могут их сразу заплатить, рассрочить налоговую задолженность в электронной среде департамента. По окончанию чрезвычайной ситуации возобновится начисление процентов с налоговых задолженностей, которые не были рассрочены.

Поскольку ходатайств ожидается много, то Налогово-таможенный департамент (НТД) просит подавать их как можно скорее, однако при их рассмотрении стоит запастись терпением.

Цель рассрочки налоговой задолженности — оказать помощь тем, кто испытывает временное платежное затруднение.

”Предприятия не должны прекращать свою деятельность только потому, что у них имеются временные трудности с уплатой налогов, возникшие из-за чрезвычайной ситуации. Мы предполагаем, что те, кто уплатил налоги корректно до наступления марта, желают это делать и в будущем, а также что падения их оборотов и платежные затруднения являются, как правило, временными”, — сказала руководитель отдела учёта и администрирования долгов НТД Лийна Йыытс. ”Если правительство не продлит чрезвычайную ситуацию, которая соответственно принятого решения закончится 18 мая, то к задолженностям начнет начисляться процент 0,03% в день, а также НТД начнет взыскивать долги”.

Ходатайство о рассрочке налоговой задолженности можно представить в э-НТД в рубрике ”Учет” в подразделе ”Рассрочка”. Предпосылкой рассрочки является то, что предприятие корректно представило налоговые декларации.

Начиная с 1 мая НТД может предоставить на налоговую задолженность скидку до 100% процентной ставки. Окончательное решение о величине данной скидки принимает налоговый управляющий, однако обязательно должно быть выполнено как минимум одно из двух условий:

· ранее 1 марта 2020 у предприятия отсутствовала налоговая задолженность или она была корректно рассрочена, без отставания;

· долг составляет менее 20 000 евро.

Некоторые лица при рассрочке получают скидку 50% процентной ставки.

В начале чрезвычайной ситуации НТД закрыл общедоступную информацию по запросам о задолженностях, поскольку из-за приостановки рассрочек налоговых задолженностей это не показывало действительного положения предприятий. Запрос информации о задолженностях в электронной среде НТД будет вновь открыт 25 мая. Также там будет отражена информация о рассрочке долга.