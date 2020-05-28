Налоговая обнаружила на стройках неофициальных рабочих. Часть из них — нелегалы из Украины
20 и 26 мая аудиторы Налогово-таможенного департамента проверили девять строительных площадок Ляэнемаа и Рапламаа. На четырех объектах обнаружили общей сложностью 13 строителей, работающих неофициально, то есть не занесенных в трудовой регистр трудовой занятости. Среди них было 4 гражданина Украины, которые работали в Эстонии нелегально.
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