Налоговая обнаружила на стройках неофициальных рабочих. Часть из них — нелегалы из Украины

Проблемные стройплощадки находились в Хаапсалу и Мярьямаа. Один из проблемных строительных объектов в Ляэнемаа был госзаказом, где нарушения выявлялись и ранее. В Рапламаа два неофициальных работника также работали на стройках в рамках госзакупки.

Проверка строительных площадок — часть деятельности Налогово-таможенного департамента против зарплат в конвертах. Если работник не занесен в регистр трудовой занятости, то значит он не устроен на работу официально, и как правило, работодатель не платит с него налог на рабочую силу.

Согласно оценке департамента, в прошлом году из-за зарплат в конвертах Эстония не получила 134 млн евро налогов. Зарплату в конвертах получают приблизительно 6% работников и около 25% эстонских предприятий выплачивает работникам часть зарплаты в конверте.

Проверки строительных объектов будут проведены по всей Эстонии.