Налоговая напоминает: завтра наступает срок оплаты земельного налога

В качестве новшества с этого года можно заказать е-счет для оплаты требований по земельному налогу, который даст возможность выполнять свою обязанность по оплате земельного налога удобно , бесконтактно и своевременно. Э-счет можно заказать в интернет-банке, на домашней странице arved.ee и в меню э-НТД „Учет” через пункт „Заказ э-счета”. При оформлении заказа следует использовать номер ссылки счета предоплаты э-НТД, которую можно найти на платежном извещении или домашней странице НТД через поиск персонального номера ссылки. Заказ остается действовать и в отношении следующих требований оплаты земельного налога, сроки оплаты которых наступают каждый год 31 марта и 1 октября.

По вопросам, связанным с извещениями по оплате земельного налога, НТД просит обращаться по инфотелефону налогово-таможенного департамента 880 0811 или по э-почте по адресу eraklient@emta.ee, а также коммерческим клиентам по инфотелефону 880 0812 или по э-почте по адресу ariklient@emta.ee. С вопросами земельного налогообложения и применением освобождения от налогов следует обращаться к самоуправлению по месту нахождения земли.

НТД напоминает также, что срок предоставления декларации о доходах физического лица — 30 апреля. Бюро обслуживания клиентов НТД закрыты по всей Эстонии и декларации можно предоставить в электронном виде. В то же время НТД убедительно просит людей, входящих в группу риска вируса Corona-19, в случае, если у них дома нет возможности для предоставления электронной декларации, чтобы они не шли ее заполнять, например, к родственникам или знакомым. НТД принимает декларации о доходах также и после окончания апреля.

На сегодняшний день декларации по доходам представили 648 000 человек и не представившими остаются еще около 100 000 человек. Подоходный налог возвращен в сумме 162 млн. евро 492 000 лицам, доплатить подоходный налог должны почти 43000 человек всего на сумму 26,7 млн.евро. Из переплаченного подоходного налога перечислено на пожертвования всего 112 000 eвро.

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