Налоговая напоминает: завтра наступает срок оплаты земельного налога
Налогово-Таможенный Департамент (НТД) напоминает, что завтра, 31 марта, наступает срок оплаты первой части земельного налога.
Налогово-Таможенный Департамент (НТД) напоминает, что завтра, 31 марта, наступает срок оплаты первой части земельного налога.
Земельный налог в сумме до 64 евро следует оплатить целиком к 31 марта. Из земельного налога, который превышает 64 eвро, следует к 31 марта оплатить в размере не менее половины, но не менее, чем 64 евро. Остальную часть земельного налога можно оплатить до 1 октября.
Свой счет по оплате земельного налога можно посмотреть в e-НТД по адресу www.emta.ee. Если человек, заполняя декларацию о доходах, оставил часть возвращаемой суммы на счет предоплаты обязанности по оплате земельного налога, то земельный налог списывается оттуда автоматически.
Земельный налог должны оплатить 321 000 юридических и физических лиц на общую сумму 59,6 миллиона евро, которые в полном объеме поступают в бюджет местного самоуправления. По состоянию на сегодняшний день, земельный налог оплачен или достаточная сумма имеется на счетах предоплаты примерно у половины из тех, кто имеет обязанность оплаты земельного налога.
Частным лицам, которые имеют трудности с оплатой земельного налога в срок, НТД рекомендует рассрочить возникшую обязанность в э-НТД. Для предоставления ходатайства следует войти в э-НТД, затем выбрать в меню „Учет”, после этого „Рассрочка” и добавить новое ходатайство. Более точные инструкции можно найти по адресу www.emta.ee
В качестве новшества с этого года можно заказать е-счет для оплаты требований по земельному налогу, который даст возможность выполнять свою обязанность по оплате земельного налога удобно , бесконтактно и своевременно. Э-счет можно заказать в интернет-банке, на домашней странице arved.ee и в меню э-НТД „Учет” через пункт „Заказ э-счета”. При оформлении заказа следует использовать номер ссылки счета предоплаты э-НТД, которую можно найти на платежном извещении или домашней странице НТД через поиск персонального номера ссылки. Заказ остается действовать и в отношении следующих требований оплаты земельного налога, сроки оплаты которых наступают каждый год 31 марта и 1 октября.
По вопросам, связанным с извещениями по оплате земельного налога, НТД просит обращаться по инфотелефону налогово-таможенного департамента 880 0811 или по э-почте по адресу eraklient@emta.ee, а также коммерческим клиентам по инфотелефону 880 0812 или по э-почте по адресу ariklient@emta.ee. С вопросами земельного налогообложения и применением освобождения от налогов следует обращаться к самоуправлению по месту нахождения земли.
НТД напоминает также, что срок предоставления декларации о доходах физического лица — 30 апреля. Бюро обслуживания клиентов НТД закрыты по всей Эстонии и декларации можно предоставить в электронном виде. В то же время НТД убедительно просит людей, входящих в группу риска вируса Corona-19, в случае, если у них дома нет возможности для предоставления электронной декларации, чтобы они не шли ее заполнять, например, к родственникам или знакомым. НТД принимает декларации о доходах также и после окончания апреля.
На сегодняшний день декларации по доходам представили 648 000 человек и не представившими остаются еще около 100 000 человек. Подоходный налог возвращен в сумме 162 млн. евро 492 000 лицам, доплатить подоходный налог должны почти 43000 человек всего на сумму 26,7 млн.евро. Из переплаченного подоходного налога перечислено на пожертвования всего 112 000 eвро.
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