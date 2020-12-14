Налоговая напоминает: с нового года меняются правила заказа товаров из Великобритании

В связи с выходом Великобритании из Европейского союза необходимо учитывать новые правила при заказе посылок в новом году. Это обозначает следующее: если стоимость товаров, заказанных по почте, составляет более 22 евро, то заказчик должен задекларировать товар на таможне и уплатить 20%-ый налог с оборота. Если стоимость заказанного товара превышает 150 евро, то помимо налога с оборота, уплачивается таможенная пошлина, ставка которой зависит от конкретного товара.

Наиболее удобно декларировать посылки в электронном виде в e-MTA, а для подачи таможенной декларации необходимо уведомление, отправленное курьерской фирмой или предприятием Ээсти Пост, а также документ, подтверждающий стоимость товара, например, счёт, платёжное поручение или заказ.

”Среди эстонских покупателей очень популярны интернет-магазины в Великобритании, в которых часто проводятся послепраздничные кампании с крупными уценками, но в этом году необходимо быть предельно внимательным при заказе товаров и не оставлять свой заказ на конец года”, — сказала руководитель сферы таможенных формальностей НТД Кюлли Курвитс.

Необходимо учитывать следующее: если заказ был оформлен в 2020 году, но из Великобритании посылка будет отправлена в 2021 году, то к ней будут добавлены таможенные пошлины и налог с оборота. ”Например, если посылка стоимостью 30 евро была заказана 31 декабря, но из Великобритании она будет отправлена 2 января 2021 года, то к ней будет добавлен налог с оборота. Поэтому мы рекомендуем заказывать покупки пораньше”, — добавила Курвитс.

В отношении отправки или заказа определённых товаров действуют ограничения или требования специальных разрешений, поэтому до оформления заказа необходимо ознакомиться с правилами на сайте НТД. Например, заказ лекарств в интернет-магазинах запрещён. Также необходимо быть внимательным при заказе пищевых добавок, поэтому до оформления заказа следует убедиться, что пищевая добавка из другой страны не относится к разряду лекарств в Эстонии.

С 1 января необходимо задекларировать подарки, отправленные от частного лица, проживающего в Великобритании, частному лицу, проживающему в Эстонии, стоимость которых превышает 45 евро, также, как в отношении всех стран, не входящих в Европейский союз.