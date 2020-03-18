18.03.2020, 08:00

Налоговая на время закроет публичный доступ к регистру задолженностей предприятий


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Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja TolliametFoto: Ilmar Saabas

Директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд призывает столкнувшихся с трудностями предпринимателей воздержаться от налоговых махинаций и поддерживать контакт с департаментам, чтобы совместно найти решения.

Лайд отметил, что ведомство будет проявлять максимальную гибкость и считаться со сложностью положения, в котором оказались предприятия: ”Мы советуем предприятиям, которые испытывают трудности или прогнозируют, что скоро начнут испытывать их, использовать возможности упрощенной отсрочки в нашей э-среде. Также всегда можно связаться с нами напрямую. Лучше честно рассказать о трудностях и вместе с MTA найти решения, чем пойти на пути налогово мошенничества”.

Лайд отметил, что ведомство направило Министерству финансов предложения по разрешению ситуации. Так, в качестве дополнительной меры с задолженности по налогам временно не будут взыматься проценты. Кроме того, уже закрыт публичный регистр по задолженностям и прекращена массовая выдача информации о задолженностях через услуги x-tee.

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Обязанность по своевременному предоставлению деклараций при этом сохраняется.

Всем FIE, коммерческая деятельность которых в связи с отсутствием клиентов не ведется, департамент советует официально приостановить деятельность, чтобы не приходилось платить авансовые платежи.

Также сегодня в 11 часов утра члены правительства и президент Банка Эстонии провели конференцию, на которой дали обзор ситуации в банковском и финансовом секторе.

Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, правительство разрабатывает поддерживающие меры вместе с налоговым департаментом, Кассой по безработице и Kredex.

”Важнее всего избежать волны банкротств и массового сокращения людей”, — сказал Ратас.

Касса по безработице обсуждает дополнительные меры. В качестве временной меры людям, находящимся на больничном, могут начать оплачивать больничный с первого дня. Как отметил министр финансов Мартин Хельме, к сожалению, сейчас такое время, что дефицит бюджета неизбежен.
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