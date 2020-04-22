22.04.2020, 09:39

Налоговая: декларации нужно подавать даже, если фирма не может сейчас заплатить налоги


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Maksu- ja Tolliamet
Foto: Ilmar Saabas

По состоянию на 20 апреля почти 4 000 предприятий не предоставили декларации по подоходному и социальному налогам (форма TSD) за март. Налогово-таможенный департамент (НТД) подчеркивает, что декларацию о доходах необходимо представить даже, если предприятие не может своевременно уплатить налоги.

”Во-первых, государству необходимо знать правдивую картину о ситуации на предприятиях, чтобы им помочь. Во-вторых, как рассрочка задолженности при её возникновении, так и представленные декларации необходимы для получения пособий и разрешений, предусмотренных для различных предприятий, а также это необходимо, например, для участия в конкурсах государственных поставок”, — сказал генеральный директор НТД Вальдур Лайд.

По состоянию на сегодняшнее утро обязанность по уплате налогов за рабочую силу, представленная на основании деклараций по подоходному и социальному налогам, составила суммарно 459 миллионов евро, из которых было уплачено 85,9% или 394 миллионов евро. Неуплаченная сумма составила 65 миллионов евро. За последние три месяца увеличилось количество предприятий, которые не уплатили задекларированные налоги — если в январе 97,7% предпринимателей уплатили задекларированные налоги своевременно, то в марте это сделало только 83% предприятий.

Анализируя различные сектора, можно сказать, что в марте самая сложная ситуация была в гостиничном секторе и секторе общественного питания, где 70% задекларированных налогов было не уплачена. В административном секторе и секторе по предоставлению вспомогательной деятельности было не уплачено 29% налогов за рабочую силу, в секторе информации и связи, а также в строительном секторе, вместе взятых, была не уплачена пятая часть от задекларированных налогов.

Статистика по уездам: самый высокий показатель по неуплаченному налогу за рабочую силу в уезде Сааремаа составляет 18%, в уездах Йыгевамаа и Ляэнемаа по 16% в каждом. В уезде Пярнумаа было не уплачено 15% обязанности по уплате налогов за рабочую силу.

В марте предприятия также начали уменьшать количество сотрудников — по сравнению с предыдущим месяцем в марте было на 5 300 рабочих мест меньше. В гостиничном секторе и секторе общественного питания сократилось количество рабочих мест на 1 000 или почти на 4%. В обрабатывающей промышленности почти на 1 000 рабочих мест меньше (-1%), а в строительном секторе на 950 рабочих мест меньше (-2%). В сфере искусства и развлечений за месяц исчезло 560 рабочих мест (-2%). Наибольшее уменьшение рабочих мест произошло в Ляэнемаа (-1,9%), Валгамаа (-1,8%) и Сааремаа (-1,6%).

Сложное время может побудить к новым видам мошенничества или, например, к зарплатам в конвертах. ”Одним из приоритетов НТД является предотвращение мошенничеств, и для этого мы тесно сотрудничаем с учреждениями, выдающими государственные пособия”, — сказал Лайд. ”Мы следим за ситуацией очень внимательно и при необходимости проводим дополнительные проверки. Поэтому я рекомендую при возникновении трудностей рассрочить долг и связаться с налоговым управляющим.”

Во время самой чрезвычайной ситуации и периода, последующего за ней, НТД идёт предприятиям на уступки — настолько, насколько это возможно: не начинает новые принудительные исполнения, принимает более гибкую позицию в долговых производствах. До окончания чрезвычайной ситуации НТД приостановил начисление процентов с налоговой задолженности. На прошлой неделе Рийгикогу принял поправку о том, что после окончания чрезвычайной ситуации и до конца 2021 года процент по налоговой задолженности составит 0,03% в день вместо прежнего 0,06. Помимо этого, НТД вправе ещё снизить проценты при рассрочке налоговой задолженности, вплоть до нуля, но при каких условиях это будет сделано — пока решается.

Декларацию по подоходному и социальному налогам (форма TSD) необходимо представить к 10 числу следующего месяца. Декларацию об обороте необходимо представить к 20 числу следующего месяца. Поскольку 10 апреля в этом году выпал на выходной день, то срок представления декларации по подоходному и социальному налогам сдвинулся на понедельник, 13 апреля.

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