Налоговая: декларации нужно подавать даже, если фирма не может сейчас заплатить налоги

”Во-первых, государству необходимо знать правдивую картину о ситуации на предприятиях, чтобы им помочь. Во-вторых, как рассрочка задолженности при её возникновении, так и представленные декларации необходимы для получения пособий и разрешений, предусмотренных для различных предприятий, а также это необходимо, например, для участия в конкурсах государственных поставок”, — сказал генеральный директор НТД Вальдур Лайд.

По состоянию на сегодняшнее утро обязанность по уплате налогов за рабочую силу, представленная на основании деклараций по подоходному и социальному налогам, составила суммарно 459 миллионов евро, из которых было уплачено 85,9% или 394 миллионов евро. Неуплаченная сумма составила 65 миллионов евро. За последние три месяца увеличилось количество предприятий, которые не уплатили задекларированные налоги — если в январе 97,7% предпринимателей уплатили задекларированные налоги своевременно, то в марте это сделало только 83% предприятий.

Анализируя различные сектора, можно сказать, что в марте самая сложная ситуация была в гостиничном секторе и секторе общественного питания, где 70% задекларированных налогов было не уплачена. В административном секторе и секторе по предоставлению вспомогательной деятельности было не уплачено 29% налогов за рабочую силу, в секторе информации и связи, а также в строительном секторе, вместе взятых, была не уплачена пятая часть от задекларированных налогов.

Статистика по уездам: самый высокий показатель по неуплаченному налогу за рабочую силу в уезде Сааремаа составляет 18%, в уездах Йыгевамаа и Ляэнемаа по 16% в каждом. В уезде Пярнумаа было не уплачено 15% обязанности по уплате налогов за рабочую силу.

В марте предприятия также начали уменьшать количество сотрудников — по сравнению с предыдущим месяцем в марте было на 5 300 рабочих мест меньше. В гостиничном секторе и секторе общественного питания сократилось количество рабочих мест на 1 000 или почти на 4%. В обрабатывающей промышленности почти на 1 000 рабочих мест меньше (-1%), а в строительном секторе на 950 рабочих мест меньше (-2%). В сфере искусства и развлечений за месяц исчезло 560 рабочих мест (-2%). Наибольшее уменьшение рабочих мест произошло в Ляэнемаа (-1,9%), Валгамаа (-1,8%) и Сааремаа (-1,6%).