Налоговая арестовала дорогие автомобили и недвижимость скандально известного бизнесмена

На Квартиру Аймара Антона в Osten Tor наложена ипотека в размере 90 000 евро в пользу Эстонского государства. В феврале департамент наложил запрет и на его автомобили. Четыре машины хоть и не новые, но модели впечатляют: Bentley Turbo RT, Bentley Arnage, Maserati Grancabrio Sport и Mercedes-Benz SL 63 AMG.

Кроме того суд наложил ипотеку на недвижимость Юри Урба, который вместе с Антоном руководил фирмой Liam Holding. Этому предприятию принадлежит спортивный бар Arena 14 и спа-клуб Score. Налоговая нашла, что бухгалтерия фирмы не соответствовала действительности. Так, например, в январе прошлого года из кассы фирмы было взято и положено на счет 20 000 евро, но официальный остаток в кассе в это же время был почти в четыре раза меньше.

Налоговики подозревали наличие нелегального оборота. Работники бара подозрения отрицали, но, по мнению департамента, под влиянием руководства фирмы. Таким образом департамент назначил к выплате 295 000 евро, которые должна выплатить либо сама фирма, либо ее тогдашние руководители.

Было решено также арестовать их имущество, чтобы его было невозможно переписать на других людей. Официальный доход Урба в прошлом году составлял в среднем 470 евро в месяц, Антона — 663 евро в месяц. Антон сказал, что в ближайшее время одна фирма должны выплатить ему дивидендов в на сумму 50 000 евро, а Урб — что получил наследство в раземере 600 000 евро и не было необходимости работать.

Аймар Антон ранее носил имя Аймар Роолайд и работал полицейским. Известным же он стал 14 лет назад, когда полиция прикрыла связанные с ним бордели Mikado и Red Club. Издание Eskpress писало о Red Club: ”В Таллинне, на улице Лийвалайа перед детской поликлиникой действует ”дизайнерский бордель”, в котором работает чернокожая девушка Наоми”. Из материалов дела следует, что многие клиенты посещали бордель именно из-за этой экзотической барышни. До этого Роолайд владел борделем Elite Clubi, вокруг которого также разгорелся скандал, когда журналисты выяснили, что в заведении расплатился кредитной картой никто иной, как ректор художественной академии Андо Кесккюла.