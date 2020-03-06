Налог с заказанных из-за пределов ЕС посылок будут взимать независимо от стоимости заказа

"Сейчас наши предприниматели находятся в менее выгодном положении, чем предприниматели за пределами ЕС, так как последние могут посылать имеющие небольшую стоимость товары в ЕС без уплаты налога с оборота, а эстонским предпринимателям приходится платить налог с первого евро. С нового года для всех будут действовать единые правила", — передает RusERR слова министра финансов Мартина Хельме.

Для более гибкой доставки посылок из-за пределов ЕС планируется установить специальный порядок декларирования и оплаты налога с оборота при импорте товаров.

По предварительным оценкам, в 2021 году эффект от изменений будет равен 13 млн евро, в 2022 году — 15 млн евро, а в 2023 — 16 млн евро — настолько вырастет поступление дохода с налога с оборота.

Предполагается, что новый порядок вступит в силу 1 января 2021 года.

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