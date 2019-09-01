"Налог на розовое" есть и в Эстонии. Почему женщинам приходится платить за одни и те же товары больше, чем мужчинам?

Женские товары гигиены дороже, чем мужские. Кроме того, даже в парикмахерской женщине с короткой стрижкой под мальчика приходится платить больше. Что касается "налога нар розовое", Эстония не исключение.
Если пройтись по магазинам и посмотреть на товары, то можно заметить значительную разницу в цене бритв и парфюма для мужчин и для женщин — женские товары, как правило, стоят дороже.
Самые популярный марки бритв на эстонском рынке — Gillette и Venuse, у которых один производитель. Одноразовые пластиковые бритвы для мужчин и женщин отличаются в цене примерно на 50 центов, но если посмотреть на набор бритвы и трех лезвия, то мужской набор стоит 6,99 евро, а женский — целых 11,39 евро. Тут уже разница в цене сильно заметно — товар для женщин на 4 евро и 40 центов дороже.
В парфюмерном отделе Kaubamaja есть линии парфюма с мужской и женской версией одного и того же аромата, но женщинам приходится платить больше за флакон того же размера.
К примеру, аромат Dolce & Gabbana Light Blue в размере 50 мл: мужская версия сейчас в продаже за 67,99 евро, а женская — 87,99 евро. Получается почти 20 евро разницы при том, что женский вариант — туалетная вода, а мужской — парфюмерная, которая обычно стоит дороже.
Разница в цене туалетной воды Versace Eros в флаконе 30 мл не такая большая, но все же: мужской аромат стоит 53,99 евро, женский — 60,99 евро, итого семь евро разницы.
Или же вот — носки. За ту же цену мужчины могут приобрести в два раза больше носков одной и той же фирмы, чем женщины. Однако призводитель утверждает, что тут дело в качестве — в женских носках содержание хлопка больше, поэтому они и дороже. Получается, для мужчин производят менее качественный товар?
Уполномоченная по равноправию Лийза-Ли Пакоста объясняет, что практика разных цен на "мужские" и "женские" товары напрямую не запрещена.
"При желании предприятие может продавать товары с названием "мужской батон" или "мужественная бритва" и "женский батон" или "бритва для женственных ножек", и если это товары действительно разные, то им можно присваивать разную цену", — констатирует Пакоста, но отмечает, что в таком случае у женщин и мужчин должно быть право свободно купить любой из этих товаров.
Дискриминацией же было бы, если за один и тот же батон с мужчины брали евро а с женщины — два, поясняет Пакоста. Но пока у женщины есть возможность приобрести более дешевый "мужской" товар, то ничего не нужно предпринимать.
Feministeerium же отмечает, что даже в парикмахерских присутствует "налог на розовое". Естественно, у многих женщин волосы длиннее, а прически сложнее, чем у мужчин. Но что, если в салон придет женщина со стрижкой под мальчика или мужчина с длинными волосами?
Сотрудник салона Sasipea Кауби Кох отмечает, что они хотят уровнять цены, но это сложно сделать. При этом стрижка под мальчика и стрижка у мальчика — все же разные вещи, требующие разного подхода. То же самое касается и длинных волос, мужские прически требуют меньше времени и усилий. Поэтому ввести одинаковую оплату для всех за потраченное время — не выход, констатирует Кох.
Однако нашлись и исключения из правил. В магазинах Prisma мужской дезодорант Rexona Active Protection обойдется дороже мужчинам, а не женщинам — 3,45 евро за мужской, 3,15 евро за такой же женский. Или же витамины Formula Vitale Men+ и Woman+ в Apotheka — мужчинам придется заплатить на 1,33 евро больше.
Пресс-секретарь Prisma пояснил, что цену товара определяет цена при закупке, то есть более высокую цену того или иного товара диктует производитель.
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