29.07.2020, 12:10

Налог на пластик поднимет цены в магазинах Эстонии

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Реэлика Соммер
EST 25
Налог на пластик поднимет цены в магазинах Эстонии
Kui 2018. aastal oleks kehtinud plastimaks, oleks Eesti pidanud Euroopa Liidule tasuma töötlemata plastpakendi eest ligi 25 miljonit eurot.SVEN ARBET

На состоявшейся на прошлой неделе Саммите ЕС главы стран договорились, что самым подходящим способом для уменьшения количества упаковки является налог на пластик, пишет Eesti Päevaleht.

Это означает, что с нового года государство должно платить в европейскую казну с каждого килограмма не подверженной вторичной обработке упаковки по 80 евроцентов. Чем больше образуется таких отходов, тем больше придется заплатить. По статистике Департамента окружающей среды, в 2018 году переработке не было подвержено 31 173 тонны упаковки, то есть на сумму примерно 25 млн евро.

Ответственность за переработку упаковки ложится на производителей, что в свою очередь может привести к росту цен в магазинах. По словам руководителя союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, стоимость альтернативных вариантов для ряда видов упаковки альтернативы в разы выше. ”Союз очень обеспокоен, поскольку цены на продукты и напитки и так высокие, и это [нововведение] еще больше ухудшит экономическое положение наших людей”, — сказала она.

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