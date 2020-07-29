Налог на пластик поднимет цены в магазинах Эстонии

Это означает, что с нового года государство должно платить в европейскую казну с каждого килограмма не подверженной вторичной обработке упаковки по 80 евроцентов. Чем больше образуется таких отходов, тем больше придется заплатить. По статистике Департамента окружающей среды, в 2018 году переработке не было подвержено 31 173 тонны упаковки, то есть на сумму примерно 25 млн евро.

Ответственность за переработку упаковки ложится на производителей, что в свою очередь может привести к росту цен в магазинах. По словам руководителя союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, стоимость альтернативных вариантов для ряда видов упаковки альтернативы в разы выше. ”Союз очень обеспокоен, поскольку цены на продукты и напитки и так высокие, и это [нововведение] еще больше ухудшит экономическое положение наших людей”, — сказала она.