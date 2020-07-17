Наконец-то! Задержавшиеся из-за коронавируса посылки из Китая прибывают в Эстонию

По словам руководителя отдела международных услуг Omniva Мариты Мяги, прибывшие в Эстонию отправления будут доставлены получателям без долгих задержек. "Из-за большого их количества вместо пары дней на обработку и доставку по Эстонии уйдет максимально неделя".

Как сказала Мяги, не исключено, что продавцы уже компенсировали получателям из-за задержки с доставкой стоимость заказанных товаров. "Вне зависимости от того, получил человек компенсацию или нет, мы доставим заказчикам отправления максимально быстро".

О тех почтовых отправлениях, которые еще не пришли в Эстонию, Omniva ничего конкретного сказать не может. "Самое лучшее для клиентов будет запастись терпением и искать информацию через поисковую систему на домашней страничке Omniva", — сказала Мяги.

Сотрудница Omniva обратила внимание на то, что, к примеру, информация от AliExpress может быть ошибочной. "Китайские товары приходят в Эстонию часто через несколько транзитных стран. Система AliExpress отображает посылку как прибывшую в Эстонию уже тогда, когда в действительности она находится еще в транзитной стране, а доставка в Эстонию займет еще до пары недель", — отметила Мяги.

Она также добавила, что новые заказы приходят сейчас из Китая гораздо быстрее, чем пару месяцев назад: срок доставки варируется от полутора недель до 2 месяцев — это значительно быстрее, чем в разгар коронакризиса.

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