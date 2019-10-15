Наконец-то! Стало известно, когда в Таллинне откроется первый ресторан KFC

Ресторан будет расположен в торговом центре Ülemiste. Он будет сочетать в себе современный интерьер и классические американские ценности KFC. Помимо прочего, здесь будут электронные меню и киоски самообслуживания. При необходимости клиенты смогут заново сами наполнить себе стаканы напитком без какой-либо дополнительной платы.

Ресторан предложит не только легендарные куриные крылышки, но и другие блюда: от закусок и гамбургеров до блюд из курицы во фритюре и десертов. Как отмечает ресторан, сырье для блюд тщательно выбирается и отвечает всем самым высоким стандартам качества.

По словам директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, первый ресторан в Прибалтике был открыт в августе в Латвии и сразу же стал очень популярен. ”Оборот превысил прогнозы примерно в два раза. В первые выходные после открытия наплыв посетителей ресторана в центре Akropole оказался таким большим, что порой даже казалось, что не хватит еды. Конечно же, этого не произошло и все почитатели всемирно известной курицы-фри KFC смогли вкусно поесть”, — сказал он.

"KFC известны во всем мире благодаря своему секретному рецепту блюд из курицы. Куриное мясо, используемое на кухнях KFC, всегда свежее, не замороженное. Курица маринуется и приправляется на кухнях ресторана. Клиенты KFC могут быть уверены, что они всегда смогут испытать лучшие вкусовые ощущения из возможных. Принцип, по которому предлагаемые блюда изготовляются только из самых свежих продуктов и только на месте, отличает KFC от конкурентов уже с 1951 года”, — отметил Дорбек.

Apollo Group OÜ приобрела франшизу международной сети Kentucky Fried Chicken (KFC) в странах Балтии зимой этого года. К настоящему моменту в ,Латвии действует два и в Литве три ресторана KFC.