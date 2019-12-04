04.12.2019, 15:35

Наконец-то! С сегодняшнего дня Swedbank позволяет расплачиваться при помощи Apple Pay

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Наконец-то! С сегодняшнего дня Swedbank позволяет расплачиваться при помощи Apple Pay
Foto: DELFI

Сегодня мобильное приложение Swedbank сообщило, что теперь при желании клиенты могут расплачиваться при помощи Apple Pay. Это означает, что совершать бесконтактные платежи можно как при помощи телефонов Apple, так и Apple Watch.

Apple Pay можно воспользоваться во всех банковских терминалах, поддерживающих функцию бесконтактных платежей. Для этого необходимо добавить карту с поддержкой функции в свой дигитальный кошелек Apple Wallet, и можно приступать к использованию.

В случае с новыми iPhone ( модели новее iPhone X) после добавления карты в кошелек необходимо дважды нажать за кнопку блокировки на боковой части устройства, после чего идетнифицироваться при помощи лица или пароля.

В случае с более старыми моделями необходимо дважды нажать на кнопку считывания отпечатка пальцев, после чего выбрать карту. Также можно приложить телефон к терминалу, после чего можно будет также выбрать карту.

Для того, чтобы расплатиться Apple Watch, нужно два раза нажать на кнопку сбоку устройства и приложить часы к терминалу.

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