Наконец-то! Пользователям Windows 10 больше не придется безопасно извлекать флешки из USB-порта

Как пишет The Verge, компания Microsoft официально сообщила в своем блоге, что пользователям OC Windows 10 версии 1809 больше не нужно беспокоиться о безопасном извлечении флешек. В этой версии ОС появилась функция "быстрое извлечение", которая позволяет свободно вынимать USB-носители в любой момент (но этого лучше не делать в процессе записи файлов).

Издание уточняет, что эта функция появилась в Windows 10 еще осенью прошлого года, но в компании обратили на нее внимание пользователей и специалистов только сейчас. При этом в OC по-прежнему есть возможность безопасно извлечь USB-устройство через панель задач. Также стоит отметить, что механизмы защиты носителей на случай внезапного извлечения из USB-порта появились еще в Windows 7, но в этой OC появляются напоминания о необходимости использовать функцию безопасного извлечения флешки.

Напомним, в конце марта Microsoft выпустила обновление для OC Windows 7, которое среди прочего содержит уведомление для пользователей о том, что поддержка этой версии Windows будет прекращена 14 января 2020 года. Прекращение поддержки не означает немедленное отключение Windows 7, но компания перестанет выпускать обновления безопасности для этой ОС, что поставит под угрозу владельцев ПК, работающих под управлением Windows 7.