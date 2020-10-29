Наконец-то: фирмы-операторы будут обязаны обеспечивать связь и при отключении электричества

Сегодня Министерство экономики и коммуникаций направило на согласование проект постановления, согласно которому телекоммуникационные предприятия должны с 1 января 2022 года обеспечить своим сетям связи автономное электропитание.

Не менее 24 часов должна продолжать работу сеть связи, которая оказывает услугу связи для более чем 200 000 конечных пользователей.

По меньшей мере на 6 часов должна обеспечить себя электропитанием сеть связи, от работы которой зависит доступность услуги телефонной связи и передачи данных (за исключением передачи данных по мобильной связи) для 200 000 — 300 000 конечных пользователей.

В связи с этим нужно учитывать, что за пределами Таллинна операторы мобильной связи могут отключать услугу мобильной передачи данных сразу после отключения электроснабжения.