Накануне истечения срока годности продукта Prisma продает его со скидкой 60%

Например, если продукт годен к употреблению до 9 мая, в этот день до 20:00 на него действует 30-процентная скидка. Начиная с 20:00 этот товар будет продаваться со скидкой 60% от обычной цены.

По словам менеджера процессов Prisma Инги Гилясевичюте, цель дополнительной скидки заключается в том, чтобы уменьшить нерациональное расходование продуктов питания. По закону магазин обязан выбрасывать продовольственные товары по истечении срока годности, несмотря на то, что они могут идеально сохранять свои качественные характеристики.

”Prisma прикладывает множество усилий, чтобы снизить уровень бессмысленного расходования продуктов. Заказывая товары, мы стараемся максимально учитывать предпочтения клиентов и привычки потребления, но, несмотря на это, не всегда удается продать все 100% товаров, — сказала Гилясевичюте. — Мы в течение недели тестировали идею дополнительной скидки и получили очень позитивную обратную связь. Люди все больше понимают, что при употреблении продукта в пищу в тот же день, нет разницы, истечет срок годности сегодня или через неделю, поскольку качество продуктов достаточно высокое. Теперь цена на них просто значительно снизится”.

Чтобы снизить объемы растрачиваемых продуктов и помочь нуждающимся людям, Prisma продолжает тесно сотрудничать с Продуктовым банком, являясь его основным спонсором с момент создания. Продовольственные товары, с маркировкой ”лучше употребить до”, срок годности которых подходит к концу, по-прежнему отправляются этой благотворительной организации в виде пожертвования.