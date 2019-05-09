09.05.2019, 11:33

Накануне истечения срока годности продукта Prisma продает его со скидкой 60%

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rus.delfi.ee
EST 13
Накануне истечения срока годности продукта Prisma продает его со скидкой 60%
Фото: Prisma

Внося свою лепту в борьбу с нерациональным расходованием продуктов, начиная с 20:00 даты, обозначенной маркировкой ”годен до”, Prisma продает продовольственные товары со скидкой 60%, значится в пресс-релизе.

Например, если продукт годен к употреблению до 9 мая, в этот день до 20:00 на него действует 30-процентная скидка. Начиная с 20:00 этот товар будет продаваться со скидкой 60% от обычной цены.

По словам менеджера процессов Prisma Инги Гилясевичюте, цель дополнительной скидки заключается в том, чтобы уменьшить нерациональное расходование продуктов питания. По закону магазин обязан выбрасывать продовольственные товары по истечении срока годности, несмотря на то, что они могут идеально сохранять свои качественные характеристики.

”Prisma прикладывает множество усилий, чтобы снизить уровень бессмысленного расходования продуктов. Заказывая товары, мы стараемся максимально учитывать предпочтения клиентов и привычки потребления, но, несмотря на это, не всегда удается продать все 100% товаров, — сказала Гилясевичюте. — Мы в течение недели тестировали идею дополнительной скидки и получили очень позитивную обратную связь. Люди все больше понимают, что при употреблении продукта в пищу в тот же день, нет разницы, истечет срок годности сегодня или через неделю, поскольку качество продуктов достаточно высокое. Теперь цена на них просто значительно снизится”.

Чтобы снизить объемы растрачиваемых продуктов и помочь нуждающимся людям, Prisma продолжает тесно сотрудничать с Продуктовым банком, являясь его основным спонсором с момент создания. Продовольственные товары, с маркировкой ”лучше употребить до”, срок годности которых подходит к концу, по-прежнему отправляются этой благотворительной организации в виде пожертвования.

”Мы продолжаем жертвовать Продуктовому банку продовольственные товары, срок годности которых, указанный на маркировке „лучше употребить до”, заканчивается. В этих случаях нужно гарантировать доставку продуктов людям в течение этого же дня, поскольку по истечении этого срока закон не позволяет отдавать продовольственные товары даже бесплатно, — заметила Гилясевичюте. — В отделе готовой еды и свежих товаров продаются продукты с очень коротким сроком годности. Мы надеемся, что благодаря существенному снижению цены они найдут своего потребителя”.

Гилясевичюте добавила, что люди становятся все более информированными и предпочитают покупать товар со скидкой, если собираются употребить продукт тем же вечером. Это одновременно и более экологично, и менее накладно.

Prisma является торговой сетью с самым широким ассортиментом товаров и одной из самых дешевых потребительских корзин в Эстонии. В 2018 году таллиннские магазины Prisma Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe начали работать круглосуточно. В апреле 2019 года по такому же принципу начал работать и тартуский магазин Sõbra Prisma. Первый супермаркет Prisma откроется летом 2019 года в Старом городе Таллинна.

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Prisma Peremarket AS действует в Эстонии начиная с 2000 года. Входящие в сеть восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве обеспечивают работой более 800 человек. Prisma Peremarket входит в торговый концерн S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России. В концерне работают более 40 000 человек.

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