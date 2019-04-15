Находящимся в лизинге у Swedbank авто запретили въезжать на территорию РФ без уплаты залога

Для каждого последующего транспортного средства следует уплатить залог. Через какое-то время для лизинговых автомобилей было сделано исключение и транспортным средствам, принадлежащим лизинговым фирмам, въезд в РФ был разрешен, но до первого нарушения.

Это означает, что если принадлежащий лизинговой фирме автомобиль по какой-то причине не возвращается в Эстонию к указанной в декларации дате, то автомобили этой фирмы более в РФ не пропускаются.

Swedbank сообщает, что на прошлой неделе в отношении принадлежащих Swedbank Liising транспортных средств было введено ограничение и их на территорию РФ (без уплаты залога) не пускают. ”Ограничение введено в связи с нарушением пограничного порядка транспортным средством, принадлежащим Swedbank Liising”, — написано на сайте банка.

Отмечается, что подобные проблемы ранее происходили и с автомобилями Luminor Liising.