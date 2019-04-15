Находящимся в лизинге у Swedbank авто запретили въезжать на территорию РФ без уплаты залога

В сентябре 2018 года в России вступили в силу поправки к таможенному кодексу, согласно которым в РФ одновременно (без уплаты дополнительного налога) может находится только одно транспортное средство, принадлежащее конкретному человеку или предприятию.
Для каждого последующего транспортного средства следует уплатить залог. Через какое-то время для лизинговых автомобилей было сделано исключение и транспортным средствам, принадлежащим лизинговым фирмам, въезд в РФ был разрешен, но до первого нарушения.
Это означает, что если принадлежащий лизинговой фирме автомобиль по какой-то причине не возвращается в Эстонию к указанной в декларации дате, то автомобили этой фирмы более в РФ не пропускаются.
Swedbank сообщает, что на прошлой неделе в отношении принадлежащих Swedbank Liising транспортных средств было введено ограничение и их на территорию РФ (без уплаты залога) не пускают. ”Ограничение введено в связи с нарушением пограничного порядка транспортным средством, принадлежащим Swedbank Liising”, — написано на сайте банка.
Отмечается, что подобные проблемы ранее происходили и с автомобилями Luminor Liising.
Банк отмечает, что со своей стороны они направили запросы в соответствующие ведомства РФ и сейчас ожидают дополнительной информации. На данный момент принадлежащие Swedbank Liising автомобили могут пересекать границу только после уплаты депозита, величина которого зависит от года выпуска и объема двигателя. Для средней машины это может означать сумму до нескольких тысяч евро. Калькулятор можно найти здесь: http://www.tks.ru/auto/calc/. По возвращению автомобиля из РФ залог возвращается.