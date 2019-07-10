10.07.2019, 08:30

Находчивость не знает границ: в Эстонии отмывание денег используют, чтобы скрыть кражу зерна и продажу вредоносного ПО


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Viljakoristus
ViljakoristusFoto: PASCAL ROSSIGNOL, Reuters/Scanpix

В 2018 году в Эстонии вступило в силу девять приговоров суда по делам об отмывании денег. В ходе этого признали виновными в отмывании денег 16 лиц, в том числе 14 человек и два юридических лица.

Большинство дошедших до приговора суда схем отмывания денег в 2018 году были похожи: признали виновными лиц, которые через свои банковские счета помогали преступникам скрывать и отмывать полученные в результате совершенных за границей мошенничеств и компьютерных мошенничеств незаконные средства, описывает Бюро данных об отмывании денег в своем свежем ежегоднике.

По словам бюро, в случае приговоров суда по делам об отмывании денег в 2018 году стоит отметить конфискацию: в случае девяти осужденных приговор суда привел к конфискации их имущества, суммы достигали от 1742 евро до 163 500 евро, всего у осужденных конфисковали 266 000 евро, вдобавок другое имущество (в том числе участок, мотоцикл).

Бюро описывает два конкретных случая отмывания денег, где использовали отличные от прежних схемы. В одном из них речь шла о сокрытии кражи зерна, во втором — о сопутствовавшем продаже программного обеспечения вредоносном ПО, которое позволяло получить доступ к компьютеру покупателя ПО.

В первом случае четверо осужденных выманили у 26 потерпевших зерна или рапса более чем на 342 000 евро. Они создавали у различных сельхозпроизводителей ложное представление, что хотят купить у них зерно. Когда договор был заключен, организовывали вывоз зерна. Части пострадавших не заплатили всю сумму, части оплатили только первый счет (примерно 10% от общей суммы), чтобы подтвердить свою надежность. Купленное зерно продавали доверчивому покупателю. После того, как покупатель заплатил за зерно, организовывали перевод полученного дохода на счета разных предприятий, право пользования которыми у них было, или сразу снимали деньги наличными. Преступники были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и получили от двух до трех лет тюремного заключения с конфискацией части имущества.

Во втором случае осужденный продавал третьим лицам компьютерные программы, с помощью которых возможно получить доступ к компьютерной системе. Этим он заработал в общей сложности по меньшей мере 344 936 евро, 1 276 765 чешских крон и 10 575 долларов преступного дохода. Для финансирования своей незаконной деятельности и сокрытия полученного от преступной деятельности имущества он использовал разные счета в различных иностранных банках, в предлагающих услуги электронных денег и инвестиционную услугу предприятиях. Полученный от преступной деятельности доход он использовал для финансирования своей незаконной деятельности и для оплаты своих повседневных расходов, обязательств и поездок. Преступник был признан виновным в компьютерном мошенничестве и отмывании денег и получил три года тюремного заключения с конфискацией части имущества.

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