Находчивость не знает границ: в Эстонии отмывание денег используют, чтобы скрыть кражу зерна и продажу вредоносного ПО

Большинство дошедших до приговора суда схем отмывания денег в 2018 году были похожи: признали виновными лиц, которые через свои банковские счета помогали преступникам скрывать и отмывать полученные в результате совершенных за границей мошенничеств и компьютерных мошенничеств незаконные средства, описывает Бюро данных об отмывании денег в своем свежем ежегоднике.

По словам бюро, в случае приговоров суда по делам об отмывании денег в 2018 году стоит отметить конфискацию: в случае девяти осужденных приговор суда привел к конфискации их имущества, суммы достигали от 1742 евро до 163 500 евро, всего у осужденных конфисковали 266 000 евро, вдобавок другое имущество (в том числе участок, мотоцикл).

Бюро описывает два конкретных случая отмывания денег, где использовали отличные от прежних схемы. В одном из них речь шла о сокрытии кражи зерна, во втором — о сопутствовавшем продаже программного обеспечения вредоносном ПО, которое позволяло получить доступ к компьютеру покупателя ПО.