Наглости нет предела: нашедший наушники стал требовать вознаграждение в 50 евро

”Ребенок нашел, должна быть какая-то нормальная награда”

"Какие конфеты любит ваш ребенок?"

”50 евро было бы нормально с учетом их стоимости”

”50 евро… звучит как утопия?”

"Ну… сами наушники стоят 200! … ребенок был бы очень разочарован, если бы ему пришлось отдать их просто так”.

Мать потерявшего наушники мальчика была шокировала и поделилась случившимся в социальных сетях. Так и история и стала достоянием общественности.

Комментирует пресс-секретарь полиции Керли Вирк:

Если человек находит чужую вещь стоимостью менее 50 евро, он может оставить ее у себя на хранении до тех пор, пока не будет установлен владелец. Однако также он должен сообщить о находке в полицию.

Более ценные находки, как и в этом случае, необходимо немедленно передать в полицию. Если это невозможно, позвоните в полицию и договоритесь о времени, когда можно будет передать найденное. В противном случае речь идет идти о присвоении, то есть виновном деянии.

Что касается вознаграждения, то оно может быть назначено только по договоренности межу нашедшим вещь лицом и владельцем, но не по требования нашедшего. Если стороны не придут к соглашению, необходимо обратиться в полицию. Как уже было сказано, вознаграждение не запрещено, но возможно только при согласия сторон.

Более того, закон о вещном праве гласит, что человек, который не сообщил о находке в полицию или, например, скрывал ее, не может претендовать на вознаграждение.