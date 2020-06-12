12.06.2020, 11:50

Наглость или нет? Maxima выдвинула производителям требования за перебои в поставках во время покупательской паники


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Наглость или нет? Maxima выдвинула производителям требования за перебои в поставках во время покупательской паники
Foto: Argo Ingver

В то самое время как в своей телерекламе Maxima благодарит местных предпринимателей за то, что во время пандемии они помогали накрывать жителям Эстонии на стол, та же самая Maxima выставила тем же самым предпринимателям требования за то, что во время покупательской паники в марте они не смогли обеспечить резко возросший спрос.

”В марте Maxima обещала, что не будет выписывать штрафы, но реальность иная”, — сказал председатель правления Premia Tallinna Külmhoone AS Айвар Аус. Он сказал, что в начале чрезвычайного положения у Premia возникли проблемы с четырьмя товарами из 500, за что Maxima требует с фирмы штраф в размере 1223 евро. Аус отмечает, что задержка с поставкой не была злонамеренной, а просто сырье застопорилось на границе. ”Конечно, можно было бы пойти в суд со ссылкой на force majeure, но из-за 1200 евро мы этого делать не будем. Просто постараемся где-то продать больше”, — отметил Аус.

Premia — не единственное получившее подобный штраф предприятие. По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, таких фирм много и ситуация серьезная.

Большая часть предпринимателей не согласны говорить об этом публично, поскольку Maxima принадлежит 18-19% рынка и никто не хочет лишится места, где можно сбывать свой товар. На условиях анонимности некоторые предприниматели подтвердили, что ситуация возмутительная. По их словам, речь идет о четырехзначных суммах, а дела с Maxima вести очень трудно.

У производителей с сетью заключены договора, по которым они действительно должны обеспечивать необходимые объемы товаров, но такой покупательской паники, какая возникла в маре, никто предугадать не мог. 13 марта союз направил сети письмо с просьбой не применять штрафы, однако Maxima уже тогда сообщила, что не может выполнить эту просьбу. В прессе разгорелся скандал, после чего Maxima все же пообещала по возможности отнестись к проблеме производителей с пониманием. По крайней мере так поняли позицию Maxima предприниматели.

При этом счет за март Maxima выставила только сейчас, хотя сделать это можно было бы уже в апреле. Предприниматели подозревают, что сеть специально затягивала со штрафом, потому что подобное поведение во время чрезвычайного положения сказалось бы на репутации сети намного сильнее. Сейчас же ситуация нормализовалась и люди потихоньку начинают забывать былое. ”Maxima хочет получить максимум как в плане имиджа, так и в плане денег. Но того и другого она не получит”, — сказал изданию один из предпринимателей.

При этом некоторые предприятия узнали о штрафе тогда, когда их собственные выставленные Maxima счета оказались оплаченными в меньшем объеме. Выяснилось, что Maxima просто вычла из своих обязательств штрафы, то есть в одностороннем порядке произвела перерасчет. По словам Потисепп, это наглость.

Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Maxima Яанне Лайк сказала, что объемы заказов в основных категориях товаров выросли не более чем на 30%, поэтому о force majeure говорить не приходится. Основной причиной штрафов она назвала проблемы с качеством товара, недостатки в документации и несоблюдение сроков годности.
Она заверила, что выставленные сетью требования никак не противоречат рекламе с благодарностью. ”Мы считаем, что сотрудничество с местными производителями во время чрезвычайного положения было очень хорошим и то, что мы выражаем им признание — всячески оправдано”, — отметила представитель сети.

Скольким предприятиям были выписаны штрафы и о каких суммах идет речь, Maxima не ответила. Также не обосновала она необходимость перерасчета.

Примечательно, что ни одна другая сеть не стала выставлять производителям штрафы. Представители сетей отметили, что проблемы с поставками некоторых товаров были, но их достаточно быстро разрешили.

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