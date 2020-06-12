Наглость или нет? Maxima выдвинула производителям требования за перебои в поставках во время покупательской паники

”В марте Maxima обещала, что не будет выписывать штрафы, но реальность иная”, — сказал председатель правления Premia Tallinna Külmhoone AS Айвар Аус. Он сказал, что в начале чрезвычайного положения у Premia возникли проблемы с четырьмя товарами из 500, за что Maxima требует с фирмы штраф в размере 1223 евро. Аус отмечает, что задержка с поставкой не была злонамеренной, а просто сырье застопорилось на границе. ”Конечно, можно было бы пойти в суд со ссылкой на force majeure, но из-за 1200 евро мы этого делать не будем. Просто постараемся где-то продать больше”, — отметил Аус.

Premia — не единственное получившее подобный штраф предприятие. По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, таких фирм много и ситуация серьезная.

Большая часть предпринимателей не согласны говорить об этом публично, поскольку Maxima принадлежит 18-19% рынка и никто не хочет лишится места, где можно сбывать свой товар. На условиях анонимности некоторые предприниматели подтвердили, что ситуация возмутительная. По их словам, речь идет о четырехзначных суммах, а дела с Maxima вести очень трудно.

У производителей с сетью заключены договора, по которым они действительно должны обеспечивать необходимые объемы товаров, но такой покупательской паники, какая возникла в маре, никто предугадать не мог. 13 марта союз направил сети письмо с просьбой не применять штрафы, однако Maxima уже тогда сообщила, что не может выполнить эту просьбу. В прессе разгорелся скандал, после чего Maxima все же пообещала по возможности отнестись к проблеме производителей с пониманием. По крайней мере так поняли позицию Maxima предприниматели.

При этом счет за март Maxima выставила только сейчас, хотя сделать это можно было бы уже в апреле. Предприниматели подозревают, что сеть специально затягивала со штрафом, потому что подобное поведение во время чрезвычайного положения сказалось бы на репутации сети намного сильнее. Сейчас же ситуация нормализовалась и люди потихоньку начинают забывать былое. ”Maxima хочет получить максимум как в плане имиджа, так и в плане денег. Но того и другого она не получит”, — сказал изданию один из предпринимателей.