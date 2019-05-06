"Нафтогаз" пожаловался в ЕС на антиконкурентные действия "Газпрома"

Компания "Нафтогаз Украины" направила в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник, 6 мая, на корпоративной странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, в жалобе, подготовленной совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами, подробно анализируется как "благодаря "Северному потоку — 2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию". Витренко также отметил, что в жалобе "Нафтогаза Украины" предложены "конкретные механизмы решения обозначенных в ней проблем".

По мнению главы компании, позитивное решение по жалобе позволит сохранить для Украины доходы от транзита российского газа в Европу, отсутствие которых "будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году". Кроме того, это может привести к снижению цены на импортируемый в Украину газ.

Транзит газа под вопросом