"Нафтогаз" повысил привлекательность транзита через Украину газа из РФ

"Чем больше объемы и на чем более длительный период "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф", — пояснил такие цифры Коболев, но добавил, что "пока мы не получили ответа с российской стороны, каково их видение нагрузки украинской системы, длительности контракта".

Контракт на транзит газа истекает через 3 месяца



Как известно, нынешний контракт на транзит российского газа в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия предложила сторонам подписать новое соглашение сроком на 10 лет на прокачку от 60 до 90 миллиардов кубометров газа в год. Москва предлагает продлить старый контракт на короткий срок — например, на 1 год, мотивируя это необходимостью для Украины выиграть время для внедрения у себя правовых норм ЕС.

Тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС сейчас определяет национальный регулятор, то есть Нацкомиссия, осуществляющая регулировку в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором ГТС в Украине пока остается "Нафтогаз".

Транзит газа без контракта — это "контрабанда"



Андрей Коболев также прокомментировал сообщения ряда СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина вроде была бы обязана транспортировать российский газ и без контракта. По его словам, такой "опции" нет.

"Краткосрочное бронирование разрешено европейским законодательством, так что мы его точно позволим всем участникам… Но я не могу себе представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", — заявил глава "Нафтогаза".

Он пояснил, что для такого бронирования нужно подписать соглашение между операторами украинской и российской ГТС. "Если оставаться в рамках права ЕС, то сперва надо иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования", — добавил Коболев. Глава украинской компании добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не будет иметь юридических оснований считать, что тот или иной объем газа предназначен для транспортировки.

"Нафтогаз" готов покупать российский газ



Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил по итогам переговоров в Брюсселе, что объемы транзита по территории Украины "во многом будут зависеть и от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям". Напомним, Украина уже почти четыре года не покупает голубое топливо у РФ.

По просьбе корреспондента DW Коболев прокомментировал готовность покупать газ у РФ. "Если "Газпром" хочет продавать нам газ(…), мы, как "Нафтогаз" не только готовы, но и обязаны покупать определенные объемы газа по (действующему. — Ред.) контракту каждый год", — сказал он. По словам топ-менеджера, соответствующая цена также известна — ее в конце 2017 года установил Стокгольмский арбитраж.

Как известно, нынешний контракт предусматривает, что Украина должна покупать газ у РФ по формуле "бери или плати", то есть покупатель должен платить, вне зависимости от того, берет он газ или нет. Коболев отметил, что во исполнение решения арбитража в начале 2018 года "Нафтогаз" сделал предоплату "Газпрому" за газ. Напомним, российская компания тогда поставки не начала, объяснив это отсутствием дополнительного соглашения, и вернула деньги.

Говоря о времени после истечения действующего контракта, то есть с 1 января 2020 года, Коболев заявил, что ожидает от "Газпрома" цены на газ, которая будет конкурентной с тем, что "Нафтогаз" сейчас платит на рынке в странах ЕС, например Словакии.