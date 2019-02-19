Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank

Европейское ведомство банковского надзора (EBA) открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе EBA.

Следственные мероприятия проводятся против эстонской Финансовой инспекции (Finantsinspektsioon) и датского Финнадзора (Finanstilsynet).

"Расследование заведено после получения письма от Еврокомиссии с призывом к EBA использовать свои полномочия для проверки того, могли ли эстонские и датские компетентные органы не выполнить свои обязательства в рамках законодательства Евросоюза", — пояснили в пресс-службе.

Во вторник, 19 февраля, Фининспекция Эстонии сообщила, что подразделение Danske Bank должно будет в течение восьми месяцев прекратить свою деятельность в стране.

Скандал вокруг Danske Bank

Прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank в июле 2018 года. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом свой пост покинул глава Danske Bank Томас Борген.