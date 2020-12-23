Надбавка к пенсии увеличилась для жителей Таллинна, а как же Ида-Вирумаа? И почему речь о 125 евро?

Надбавка к пенсии для таллиннских пенсионеров — это выплата один раз в год только для жителей Таллинна. В месяц, предшествующий дню рождения пенсионера. То есть ее выплачивать только один раз в год всей суммой. С нового года она станет на 25 евро больше, со 100 до 125 евро.

Базовая пенсия увеличится на 16 евро для всех пенсионеров Эстонии. Это произойдет 1 апреля. Она выплачивается каждый месяц. Это коснется почти 320 тысячи жителей Эстонии.

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