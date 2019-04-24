Начинающаяся в четверг сельскохозяйственная выставка Maamess предложит знатную экспозицию техники

Традиционно центральную позицию на Maamess занимает экспозиция сельскохозяйственной и лесной техники, которая занимает большую часть выставочной площадки размером 70 000 квадратных метров. Представлены будут как тракторы, комбайны, земледельческие орудия, прицепы, сенозаготовительная техника, так и лесовалочная и грузовая техника, а также деревообрабатывающее оборудование. По словам директора АО Tartu Näitused Ало Петтая, на выставке найдется много интересного для крупных и малых предприятий, а также для домашних пользователей. ”На выставке традиционно представлены общеизвестные торговые марки, а также совершенно новые для эстонского рынка бренды. Из 480 участвующих фирм, 150 таких, которые не принимали участие в прошлогодней Maamess”, — заметил Петтай и добавил, что совершенно новых участников, которые за 27-летнюю историю Maamess ни разу в ней не участвовали, около 50. ”Maamess предлагает широкий обзор предлагаемого на рынке и возможность основательно с ним ознакомиться, несомненно, посетители выставки найдут много новинок”, — говорит он. Из стран представлены Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Россия, Польша, Украина, Германия, Бельгия, Испания и Италия. Зарубежных групп, по словам организаторов, будет больше, чем раньше.

Помимо техники с заводов на выставке также будут представлены доильные роботы, фермерское оборудование, кормушки для скота, а также пилы, отопительное оборудование и различные вспомогательные услуги. У выставки Maamess четыре грани, то есть наряду с сельским хозяйством и лесоводством важную роль также играют садоводство и пищевые продукты. Ознакомиться можно будет с садовой техникой и инструментами, будут предлагаться саженцы и семена. На выставке пищевых продуктов Toidumess будет представлена фермерская и экологическая продукция, а также оборудование для пищевой промышленности. Не обойдется Maamess и без фермерского рынка, для которого возведен павильон площадью 600 квадратных метров. ”Территорию Maamess можно даже назвать городком. В дополнение к стационарным павильонам выставочного центра мы возвели холл D площадью 1200 кв. м, 800-метровый павильон для животных и перед выставочным центром продуктовый променад. Помимо этого будут еще палатки-павильоны на выставочных стендах", — описывает Maamess руководитель проекта Маргус Киккуль.

На Maamess также стартует серия турнира лесорубов xCUT CUP 2019, на первый этап которого "Весенний кубок 2019" записалось рекордные 46 участников, из которых 3 — женщины. Традиционно будут соревноваться в валке дерева, смене пильной цепи, комбинированной раскряжёвке, точной распилке и обрубке сучьев. ”Программа плотная. Помимо турнира лесорубов пройдут также специальные семинары, будет проведен конкурс-выставка мясных пород крупного рогатого скота и аукцион быков, а также будет выбрана лучшая породистая овца", — подчеркивает Киккуль.

Влияние выставки простирается значительно дальше территории выставочного центра, одновременно будет проходить несколько специальных мероприятий. ”В эти дни в Тарту соберется верхушка сельского хозяйства — профессионалы из Эстонии и зарубежья”, — отмечает Ало Петтай и добавляет, что мероприятия на тему сельского хозяйства и лесоводства на этой неделе будут проводиться и в других частях города, например, Университет естественных наук Эстонии организует 23-25 апреля конференцию Agroforum Mare Balticum, Агентура окружающей среды приглашает 24 апреля в конференц-центр гостиницы Dorpat на информационное утро выборочного исследования статистической лесной инвентаризации, ЦУ Erametsakeskus и Союз частных лесных хозяйств Эстонии в тот же день в научный центр AHHAA на день частного лесного хозяйства. ”Прибывающие в течение недели Maamess в Тарту гости оставят после себя значительный экономический след”, утверждает Петтай, ссылаясь на проведенное в 2017 году Институтом конъюнктуры Эстонии исследование регионального воздействия Maamess, согласно которому в том году оно составило около 3,9 миллионов евро.

Maamess откроется для посетителей в четверг, 25 апреля в 10.00 часов.

Maamess организует АО Tartu Näitused.