Начинается распределение продовольственной помощи от Евросоюза среди нуждающихся

Всего в феврале и марте раздадут около 12 500 пакетов продовольственной помощи, а 600 пакетов продовольственной помощи будут отправлены в приюты. Пакеты продовольственной помощи раздают в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии, помимо Продуктового банка еще в местных самоуправлениях и благотворительных организациях. В 2021 году продовольственная помощь будет распределяться четыре раза, начиная с 22 февраля, затем в мае, августе и октябре.

”Принимая во внимание негативное влияние кризиса сферы здоровья COVID-19 на экономику, рабочие места и заработную плату, мы можем прогнозировать рост количества выплат пособия по обеспечению прожиточного минимума. Мы ожидаем, что в 2021 году более 20 000 человек могут нуждаться в продовольственной помощи. Поэтому мы рады, что в этом году нам удалось увеличить объем раздачи продовольственной помощи на 50%, а в 2021 году мы сможем распределять продовольственную помощь как минимум четыре раза в год вместо двух”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

В пакет продовольственной помощи помимо сухих продуктов также входят мясные и рыбные консервы, масло, жареная капуста с морковью, мед, чай, сухофрукты и шоколад. Институт развития здоровья помогал выбрать и комплектовать пакет продовольственной помощи, поставщиком продуктов питания является OÜ Sanitex.

В этот раз к каждому пакету прилагается книга рецептов, которые придумали редактор журнала Eesti Naine Лия Виркус, шеф-повар Английского колледжа Антон Караваев вместе с союзом волонтеров Английского колледжа TUBLI 5.

Список получателей продовольственной помощи составляется на основании списков получателей пособия по прожиточному минимуму и ходатайствующих о помощи местных самоуправлений. Для получения пакета продовольственной помощи человек должен обратиться к социальному работнику в местное самоуправление по месту жительства. Люди, находящиеся в приютах для бездомных, также получат продовольственную помощь.

В начале декабря правительство поддержало предложение министерства социальных дел о начале переговоров с Европейской комиссией о ходатайстве дополнительных средств в размере 4,5 миллионов евро из средств REACT-EU для закупки и распределения продовольственной помощи нуждающимся в 2021-2023 годы. Это позволит министерству социальных дел ускорить раздачу продовольственной помощи нуждающимся и увеличить объем помощи на 50% в 2021 году.