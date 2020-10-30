Начинается пиковый сезон: забирайте свои посылки из автоматов как можно скорее!

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что предприятие готовится к пиковому сезону заранее, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание даже при больших объемах. ”Каждый раз в высокий сезон мы нанимаем в распределительные центры дополнительный персонал и добавляем десятки курьерских автомобилей. Мы также уплотняем графики опустошения и наполнения посылочных автоматов”, — отметил Кивимурд. Объем электронной коммерции, резко увеличившийся в этом году из-за вируса, создает дополнительную проблему, поскольку начало пикового сезона уже видно.

”Мы просим клиентов как можно скорее забирать поступившие в автоматы посылки. А при отправке посылок весь процесс можно ускорить, если, отправляясь к автомату, заранее оформить этикетку посылки в среде самообслуживания DPD telli.dpd.ee”, — сказал Кивимурд.

Посылки обязательно нужно правильно упаковывать, ведь доставить неупакованную или не снабженную этикеткой посылку невозможно — ни курьером, ни посылочным автоматом. Если посылка заказана на домашний адрес, но становится понятно, что ее никто не сможет получить, можно заблаговременно выбрать наиболее подходящий срок и способ доставки в среде самообслуживания DPD. Курьера также можно попросить оставить посылку в определенном указанном получателем месте. Курьеры DPD передают все посылки бесконтактно, указывая имя получателя и фотографируя посылки.

DPD также активно расширяет сеть посылочных автоматов. В прошлом году компания добавила в Эстонии 32 новых автомата и расширила 21 существующий, а осенью этого года началась установка еще 100 посылочных автоматов. Все новые автоматы DPD будут установлены к весне 2021 года, в результате чего их количество в Эстонии увеличится до 207.

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