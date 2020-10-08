Начинается отопительный сезон. Департамент напоминает о необходимости регулярной проверки газовых приборов

”Пропуск своевременного обслуживания или неправильная установка газовых приборов могут привести к ухудшению эффективности их работы, — прокомментировал директор TTJA Каур Каяк. — Затем газовый прибор, который не обслуживался, или забитый дымоход, или же нерабочая вентиляция могут привести к утечке угарного газа. К сожалению, угарный газ в последние годы послужил причиной несчастий с пострадавшими и даже со смертельными исходами. Этого можно было избежать, если бы датчик угарного газа вовремя сообщил о содержании ядовитого газа в воздухе”.

В этом году по состоянию на сентябрь сигналов тревоги, связанных с угарным газом, поступило 67. В прошлом году за тот же период насчитывалось 57 сигналов тревоги. ”Увеличение количества сигналов тревоги, связанных с угарным газом, может означать и то, что люди приобрели себе больше датчиков угарного газа”, — добавил Каяк.

В основном сигнал тревоги поступает, когда срабатывает датчик угарного газа. В таком случае для сгорания газа уже не осталось кислорода, и поэтому образуется ядовитый угарный газ, который уже начал поступать в помещение.

В помещениях, где установлен газовый прибор, нельзя закрывать вентиляционный люк, поскольку для горения газу нужен кислород. Если приток кислорода из воздуха ограничен, то из-за его недостатка начинается процесс неполного сгорания, в результате которого образуется угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса и является ядовитым.

Из труб, которые не проверяются регулярно, может незаметно утекать газ, который по запаху распознать невозможно. Если запах газа чувствуется, то утечка уже может быть опасной. Места утечки, обнаруженные в результате проверки, нужно устранить с помощью квалифицированного специалиста по работе с газовыми приборами и трубами.

Ответственность за обеспечение безопасности газовых приборов и их соответствие всем установленным требованиям несет их владелец или лицо, использующее их. Если газовые приборы установлены в квартире, то ответственность несет владелец квартиры. Если газовые приборы и трубы используются несколькими квартирами, то ответственность несут все жители этих квартир в равной мере. При установке и обслуживании газовых приборов необходимо не только учитывать постановления, но и следить за инструкцией по эксплуатации конкретного прибора, а также учитывать частоту проверок, указанную в ней.