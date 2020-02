Начинается конкурс на лучшее место прохождения практики

Лучшие места прохождения практики будут выбираться в четырех категориях, а главный приз — титул лучшего места для прохождения практики — получит работодатель, который системно и последовательно предлагает возможности прохождения практики и обучения на рабочем месте, а также делится своими знаниями с другими. Титул лучшего регионального места прохождения практики получит работодатель, деятельность которого принесла пользу и местному сообществу. Титул лучшего места прохождения практики на малом предприятии получит работодатель, который, несмотря на свой малый размер, занимается данной темой систематически и видит в ней возможность для развития своего бизнеса. Кроме того, будет отмечен работодатель, предлагающий возможность прохождения практики иностранным студентам.

”Вовлечение обучающихся в Эстонии иностранцев — это одна из возможностей для снижения царящей у нас нехватки рабочих рук. Мы поощряем и отмечаем предприятия, которые находят возможность предлагать места прохождения практики иностранным студентам, таким образом облегчая их выход на рынок труда Эстонии”, — добавил Аас.

К участию в конкурсе ждут кандидатуры предприятий и целевых фондов, проводивших в 2019 году у себя практику или обучение на рабочем месте, которые могут выдвигать сами предприятия, профессиональные учебные заведения, высшие учебные заведения прикладного образования и высшие учебные заведения. Для участия в конкурсе следует не позднее 31 марта заполнить анкету, которая находится ЗДЕСЬ.

Работодатели, которые были отмечены ранее: ABB AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Swedbank AS, AS Naudingumaitse OÜ, Wendre AS, Fortaco Estonia OÜ, TOP Marine OÜ, Hanza Mechanics Tartu AS и Gurmeeklubi OÜ, Ericsson Eesti AS, Radisson Blu Hotel Olümpia, Velvet OÜ, Wermo AS, SA Pärnu Haigla.

Работодатель, получивший звание лучшего места прохождения практики, в добавок к награде получает право использовать специальное обозначение на своей домашней странице, в рекламных материалах и печатных изданиях. Конкурс проводит Центральный союз работодателей Эстонии совместно с ЦФ Innove и Министерством образования и науки. Конкурс финансируют Эстонская Республика, Европейский социальный фонд и Центральный союз работодателей Эстонии.