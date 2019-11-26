Начинается ежегодное исследование "ТОП-работодатель"

В период с 26 ноября по 31 декабря этого года CV-Online Estonia проводит всеэстонское исследование, которое поможет выяснить, какой работодатель первый приходит на ум, если просят назвать лучшего.

Система ”Top-of-mind” не ограничивает респондентов выбором, тем самым опрос никак не влияет на данный ими ответ.

”В этом году мы задаём меньше вопросов, но поставили их более точно. Мы хотим узнать не только имена победителей, но и причины, которые делают их такими привлекательными, и что помогает при найме и хорошем менеджменте” — прокомментировала Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.

Чтобы точнее понять критерии выбора, сделали также отдельный опрос, где работники могут оценить своего работодателя со стороны ценностного предложения.

”В прошлом году мы заметили, что большинство людей называло именно своего работодателя лучшим. Мы оставили возможность голосовать за своего работодателя, но при этом дали возможность более точно оценить его. Доверие — это ключ к нынешнему рынку труда, и лучше всего оно передаётся через ”послов”, которыми выступают работники предприятия. Поэтому стоит задумать, что вы даёте своим работникам и что они об этом говорят. Ключ к успешному найму — свои же люди”, — дала совет Марис Вийрес.

Исследование состоится в э-среде www.topemployer.ee, и среди всех ответивших будет разыграно 500 евро. Опрос проводится до конца этого года, а результаты и победители будут оглашены 15 января 2020 года.