03.08.2019, 09:23
Начинаете выходные с похода на рынок? Смотрите, почем сегодня в различных городах Эстонии свежие фрукты-овощи!
Цены на огурцы упали, а это говорит, что наступило время засолки. Посмотрите что почем сегодня на рынках Эстонии.
Цены на огурцы упали, а это говорит, что наступило время засолки. Посмотрите что почем сегодня на рынках Эстонии.
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