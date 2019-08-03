Начинаете выходные с похода на рынок? Смотрите, почем сегодня в различных городах Эстонии свежие фрукты-овощи!

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Sven Arbert

Цены на огурцы упали, а это говорит, что наступило время засолки. Посмотрите что почем сегодня на рынках Эстонии.