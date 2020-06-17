Начинает работу душепопечительский телефон 116 123

Консультанты душепопечительского телефона будут оказывать психологическую поддержку звонящим, которые столкнулись с заболеванием, бедой или оказались в сложной жизненной ситуации. На звонки будут отвечать душепопечители с профильным образованием и опытом работы.

”Из-за вспышки COVID-19 в обществе усилилась нестабильность. Из-за потери работы многие люди испытывали страх и безвыходность по отношению к будущему, возможность общения была ограничена, поэтому многие люди оставались со своими проблемами наедине. Кроме того, в кризисной ситуации реальной угрозой было смертельное заболевание, которое вызывает страх смерти и экзистенциальные вопросы. Все это повышает риск самоубийств, вызывает тревожные расстройства и различные психологические проблемы”, — сказал главный капеллан министерства социальных дел Ове Сандер.

По словам Сандера, открытие доступной и бесплатной телефонной линии, которая открыта для всех людей круглосуточно и без предварительной регистрации — это важная и необходимая помощь для создания у людей чувства безопасности, которая также важна для снятия напряжения. Телефонная линия также поможет смягчить различные проблемы, которые могут возникнуть в кризисной ситуации.

На звонки будут отвечать душепопечители с профильным образованием и опытом работы, а также опытом консультирования по телефону. В дополнение к теологическому образованию душепопечители обучены помогать больным, людям в кризисной ситуации и с проблемами психического здоровья, а также умирающим. Работа этих специалистов близка к работе клинического психолога, но также включает экзистенциальные и религиозные потребности человека.

Душепопечительский телефон сотрудничает с Центром тревоги, что означает, что нуждающийся в эмоциональной поддержке человек может получить помощь душепопечителя, позвонив также на номер экстренной помощи 112 и на номер телефона информационной поддержки 1247.

”Для Центра тревоги важно, чтобы мы могли помогать и нуждающимся в психологической поддержке людям. Долгое пребывание в состоянии напряженности может привести к проблемам психического здоровья и вместе с душепопечительским телефоном Центр тревоги сможет лучше и быстрее помогать тем людям, которые находятся в эмоционально сложной ситуации”, — сказала генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.