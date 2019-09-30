Начался прием заявок на участие в конкурсе "Предприниматель года EY 2020 в Эстонии"

Принять участие приглашаются все владельцы компаний, которые ведут деятельность не менее трех лет, в которых работает минимально десять человек и оборот прошлого года которых достиг не менее двух миллионов евро.

”Конкурс проводится с целью отметить предпринимателей, которые подают пример своей деятельностью. В этом отношении предпринимателям приходится сталкиваться со многими проблемами, будь то, например, бизнес-модели, которые меняются путем внедрения цифровых услуг, или ответственное отношение к проблемам окружающей среды и климата. Для того чтобы отличаться от других, необходимо принимать неординарные решения в изменяющейся среде и думать при этом о позитивном влиянии компании”, — сказал партнер EY Ранно Тингас.

Все больше предпринимателей из Эстонии выходят и на мировой уровень, что также является одним из признаков успешной деятельности компании. Хорошим примером является, например, Норрис Коппель, которого выбрали П"редпринимателем года EY 2019" в Лондоне и Юго-Восточной Англии. Жюри предприниматель запомнился своими идеями первопроходца и бизнес-моделью, которая меняет очень традиционный банковский сектор.

В прошлом году "Предпринимателем года EY в Эстонии" стал владелец Ecometal AS Тынис Каазик. Премию за дело всей жизни получил основатель предприятия по пошиву одежды Sangar Юри Крафт.