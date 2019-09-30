30.09.2019, 10:10

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Предприниматель года EY 2020 в Эстонии"


rus.delfi.ee
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Tõnis Kaasik Monacos EY aasta ettevõtja 2019 üritusel
Tõnis Kaasik Monacos EY aasta ettevõtja 2019 ürituselFoto: DANIEL CANDAUX

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Предприниматель года в Эстонии", победитель которого определится 12 марта 2020 года и представит Эстонию на международном бизнес-форуме "Предприниматель года EY" в Монако, сказано в пресс-релизе.

Принять участие приглашаются все владельцы компаний, которые ведут деятельность не менее трех лет, в которых работает минимально десять человек и оборот прошлого года которых достиг не менее двух миллионов евро.

”Конкурс проводится с целью отметить предпринимателей, которые подают пример своей деятельностью. В этом отношении предпринимателям приходится сталкиваться со многими проблемами, будь то, например, бизнес-модели, которые меняются путем внедрения цифровых услуг, или ответственное отношение к проблемам окружающей среды и климата. Для того чтобы отличаться от других, необходимо принимать неординарные решения в изменяющейся среде и думать при этом о позитивном влиянии компании”, — сказал партнер EY Ранно Тингас.

Все больше предпринимателей из Эстонии выходят и на мировой уровень, что также является одним из признаков успешной деятельности компании. Хорошим примером является, например, Норрис Коппель, которого выбрали П"редпринимателем года EY 2019" в Лондоне и Юго-Восточной Англии. Жюри предприниматель запомнился своими идеями первопроходца и бизнес-моделью, которая меняет очень традиционный банковский сектор.

В прошлом году "Предпринимателем года EY в Эстонии" стал владелец Ecometal AS Тынис Каазик. Премию за дело всей жизни получил основатель предприятия по пошиву одежды Sangar Юри Крафт.

”Время от времени важно остановиться и оценить, является ли выбранное направление правильным и есть ли необходимость внести коррективы. Участие в конкурсе "Предприниматель года" является также хорошей возможностью сравнить себя и свою компанию с лучшими представителями различных сфер, обмениваться опытом и учиться у лучших. С каждым признанием появляется мотивация делать еще больше”, — сказал Каазик, по словам которого титул "Предпринимателя года EY" дал ему также новые контакты и позитивное внимание к компании в целом.

С кандидатами на конкурс "Предприниматель года EY в Эстонии" будут проводиться интервью, которые затем оценит независимое жюри, состоящее из ключевых лиц сферы бизнеса, которые ежедневно связаны с предпринимательством и понимают возможности и сложности, с которыми предприниматели сталкиваются. В состав жюри входят Ааво Кокк, Марика Приске, Меэлис Атонен, Реэт Рооз, Вильяр Аракас, Кайди Руусалепп и Тынис Каазик.

Победителями прошлых лет были:

ТОП

  • 2018 год — Мартин и Маркус Виллиг (Bolt)
  • 2017 год — Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS)
  • 2014 год — Юри Райдла (Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ)
  • 2013 год — Пеэтер и Прийт Ребане (BDG Holdings OÜ)
  • 2012 год — Рутт Олтьер (Chemi-Pharm AS)
  • 2010 год — Петер Хунт (Wendre AS)
  • 2009 год — Индрек Сепп (Pristis AS)
  • 2008 год — Яан Пуусааг (Krimelte OÜ)

Выбор "Предпринимателя года EY в Эстонии" пройдет в 12-й раз, и летом в Монако уже в тридцатый раз будет также объявлен победитель международного конкурса "Предприниматель года EY".

Партнеры конкурса "Предприниматель года EY в Эстонии" — Lexus, LHV, Creditinfo и Postimees Grupp.

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