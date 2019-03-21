Началось строительство бункеровочного судна LNG компании Eesti Gaas

Первые детали бункеровочного судна Eesti Gaas вырезали из 8-миллиметрового листа металла для перегородки между машинным отделением и заправочным трюмом. Сборка корпуса судна начнется в мае и продлится до конца этого года. Согласно нынешним планам, установка резервуаров для LNG состоится в ноябре, а спуск судна на воду пройдет в марте следующего года. После прохождения морских испытаний летом 2020 года судно будет готово отправиться в Эстонию, и с осени начнет обслуживать использующих LNG клиентов на Балтике.

Безопасности придается первоочередное значение при разработке и строительстве данного судна с учетом его класса и особенностей бункеровки. Бункеровочное судно будет иметь двухтопливные моторы и микродвигатели для точного маневрирования при стыковке. Ледовый класс судна — 1A в соответствии с финско-шведским регламентом ледовых классов. Благодаря этому судно можно будет использовать круглый год, даже в типичных здесь сложных ледовых условиях.

Новое судно сможет заниматься бункеровкой как в портах, так за их пределами, на выделенных для этого якорных стоянках. Инновационный дизайн корпуса и использование СПГ в качестве топлива — залог гораздо более низких выбросов по сравнению с обычными кораблями.

Две емкости для СПГ type-C будут вмещать до 6000 кубических метров СПГ при температуре -163 °C. Емкости и трубопроводы разместятся частично на палубе для удобного доступа и легкого обслуживания с обновлениями по мере развития рынка потребления СПГ.

Это бункеровочное судно станет важным компонентом новой мобильной инфраструктуры распределения СПГ в Финском заливе и других частях Балтийского моря. Проект софинансируется в рамках программы Европейского Союза CEF Transport.