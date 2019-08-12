Начало учебного года на треть повысило цены на аренду в Тарту. А что в столице?

Если в апреле этого года средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Тарту составляла 266 евро в месяц, то с начала августа она выросла до 352 евро, т.е. более чем на 32%. Рост цен на более крупные — двух-, трех- и четырехкомнатные — квартиры в Тарту оказался не столь значительным и остается в пределах нескольких процентов. 2-комнатную квартиру в Тарту можно снять в среднем за 381 евро, трехкомнатную за 535 евро, а четырехкомнатную за 618 евро в месяц.

”Основной причиной сезонного роста цен на 1-комнатные квартиры являются студенты, готовящиеся к началу очередного учебного года в тартуских университетах — весной они съезжают с арендных квартир, а осенью ищут новые. Многие студенты предпочитают 1-комнатные квартиры и соответствующую приватность, хотя проще и дешевле в Тарту делить квартиру большей площади между несколькими студентами”, — сказала руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг.

Таммеорг советует по возможности снять квартиру уже в середине июня, когда выбор в разы больше, а цены ниже, чем в августе. ”В результате, арендатор дополнительно заплатит за июнь и июль, но можно будет найти лучшую квартиру по хорошей цене — за год такая стратегия себя оправдает”, — добавила она.