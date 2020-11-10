Начало новой эпохи! В Эстонии появились первые сети 5G

По словам председателя правления Telia Eesti Роберта Пайоса, Эстония известна в мире как страна, добившаяся успеха благодаря инновациям и дигитализации. ”Наша новая общедоступная сеть 5G только укрепляет эту позицию и открывает двери для совершенно новых возможностей, таких как автономный транспорт, облачные игры или удаленное обслуживание. Преимущества 5G помогут нам создать еще более успешное цифровое общество и повысить нашу конкурентоспособность на мировом рынке”, — сказал он.

Telia открывает сегодня свои первые зоны покрытия 5G в трех крупнейших городах (Таллинн, Тарту, Пярну) и в десяти разных местах, шесть из которых расположены в Таллинне, два в Тарту и два в Пярну.

По словам директора по технологиям Telia Андре Виссе, для предоставления услуг 5G компания использует частотный ресурс, который уже сейчас эксплуатируется для технологий мобильной связи.

”Хотя дополнительных лицензий на использование частот для 5G в диапазоне 3,5 ГГц еще не выдано, технологические разработки позволяют предлагать 5G и на уже используемых частотах. Мы применяем т. н. гибкое совместное использование частотной полосы (DSS — Dynamic Spectrum Sharing), которое дает нам возможность уже сегодня предложить нашим клиентам первый опыт 5G”, — сказал Виссе.

Директор по технологиям Telia отметил, что 5G будет достигать конечных пользователей постепенно, этот процесс также поддерживает растущее число устройств поддерживающих 5G (вкл. смартфоны).

”Технология 5G начинает достигать клиентов в различных регионах постепенно. Аукцион частот 3,5 ГГц, запланированный на начало 2021 года, даст нам возможность еще больше расширить сеть 5G и увеличить скорости”, — отметил Виссе.

В настоящее время доступные скорости в сети Telia 5G достигают 1 Гбит/с. За счет добавления частотных ресурсов 3,5 ГГц и 26 ГГц скорость может быть увеличена до нескольких гигабит в секунду.

Партнером Telia по доставке технологии 5G конечным потребителям является Ericsson.

Йенни Линдквист, глава Ericsson в Северной и Центральной Европе, выразила радость, что Ericsson играет важную роль в выходе 5G на эстонский рынок. ”5G будет служить как потребителям, так и предприятиям, выводя дигитализацию и устойчивое развитие на новый уровень, предпосылкой которого является отличная связь. Еще более особенной ситуацию делает то, что все устройства 5G, которые мы используем, произведены в Эстонии”.