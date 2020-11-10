Начало новой эпохи! В Эстонии появились первые сети 5G

Telia станет первым в Эстонии оператором мобильной связи, открывшим для своих клиентов сеть 5G и сделавшим услуги 5G общедоступными в десяти различных зонах, расположенных в Таллинне, Тарту и Пярну, сообщает предприятие.
По словам председателя правления Telia Eesti Роберта Пайоса, Эстония известна в мире как страна, добившаяся успеха благодаря инновациям и дигитализации. ”Наша новая общедоступная сеть 5G только укрепляет эту позицию и открывает двери для совершенно новых возможностей, таких как автономный транспорт, облачные игры или удаленное обслуживание. Преимущества 5G помогут нам создать еще более успешное цифровое общество и повысить нашу конкурентоспособность на мировом рынке”, — сказал он.
Telia открывает сегодня свои первые зоны покрытия 5G в трех крупнейших городах (Таллинн, Тарту, Пярну) и в десяти разных местах, шесть из которых расположены в Таллинне, два в Тарту и два в Пярну.
По словам директора по технологиям Telia Андре Виссе, для предоставления услуг 5G компания использует частотный ресурс, который уже сейчас эксплуатируется для технологий мобильной связи.
”Хотя дополнительных лицензий на использование частот для 5G в диапазоне 3,5 ГГц еще не выдано, технологические разработки позволяют предлагать 5G и на уже используемых частотах. Мы применяем т. н. гибкое совместное использование частотной полосы (DSS — Dynamic Spectrum Sharing), которое дает нам возможность уже сегодня предложить нашим клиентам первый опыт 5G”, — сказал Виссе.
Директор по технологиям Telia отметил, что 5G будет достигать конечных пользователей постепенно, этот процесс также поддерживает растущее число устройств поддерживающих 5G (вкл. смартфоны).
”Технология 5G начинает достигать клиентов в различных регионах постепенно. Аукцион частот 3,5 ГГц, запланированный на начало 2021 года, даст нам возможность еще больше расширить сеть 5G и увеличить скорости”, — отметил Виссе.
В настоящее время доступные скорости в сети Telia 5G достигают 1 Гбит/с. За счет добавления частотных ресурсов 3,5 ГГц и 26 ГГц скорость может быть увеличена до нескольких гигабит в секунду.
Партнером Telia по доставке технологии 5G конечным потребителям является Ericsson.
Йенни Линдквист, глава Ericsson в Северной и Центральной Европе, выразила радость, что Ericsson играет важную роль в выходе 5G на эстонский рынок. ”5G будет служить как потребителям, так и предприятиям, выводя дигитализацию и устойчивое развитие на новый уровень, предпосылкой которого является отличная связь. Еще более особенной ситуацию делает то, что все устройства 5G, которые мы используем, произведены в Эстонии”.
Чтобы использовать первую сеть 5G, ставшую доступной для конечных пользователей Эстонии, телефон клиента должен поддерживать новую технологию 5G. В настоящее время ассортимент Telia включает несколько моделей OnePlus, Sony и Xiaomi с поддержкой 5G. Клиенту Telia также необходимо пользоваться в своем телефоне определенным пакетом мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитный пакет для частных клиентов, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитный пакет для бизнес-клиентов. Услуга 5G автоматически распространяется на всех клиентов Telia, которые уже используют пакеты такого объема и у которых есть смартфон с поддержкой Telia 5G.
В первую очередь сетью Telia 5G можно будет пользоваться в тех районах Таллинна, Тарту и Пярну, где предприятие открыло свою зону покрытия 5G. Подключен ли телефон клиента к сети 5G в данный момент, показывает идентификатор сети, который отображает символ 5G в верхней части экрана телефона.
Первые места, где доступна услуга Telia 5G:
Таллинн
Зона вокруг ТЦ Solaris
Улица Бетоони (т.н. район IKEA)
Зона вокруг Kultuurikatel, Горхолла, Tallink SPA
Зона вокруг офиса Telia на ул. Сыле
Район улицы Эндла
Зона вокруг ТЦ Magistrali
Пярну
Улица Рюйтли
Улица Суур-Йыэ
Тарту
Улица Тяхе
Улица Ванемуйсе (добавится в ближайшее время)
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