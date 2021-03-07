Начались поставки нефтепродуктов из Беларуси в российские порты в обход стран Балтии

Первая партия в пять тысяч тонн бензина, произведенных на Мозырском НПЗ, уже прошла перевалку в терминале ООО ”Портэнерго” в порту Усть-Луги 5 марта и была отправлена на территорию России несколькими составами. 6 марта тот же Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута с перевалкой в петербургском порту.

Соглашение о транзите белорусских нефтепродуктов через российские порты было подписано 19 февраля. Документ рассчитан на 2021-2023 годы с возможностью автоматического продления, в рамках соглашения предполагается перевалка более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и других нефтепродуктов.

Раньше транзит белорусских грузов осуществлялся через порты Прибалтики, однако отношения между странами сильно испортились после начала массовых протестов в Беларуси после выборов президента 9 августа 2020 года. Президент Александр Лукашенко еще в конце того месяца заявил, что готов перенаправить грузопоток в российские порты, чтобы ”поставить на место” ”зажравшихся” соседей.

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