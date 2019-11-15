На заводе M.V. Wool снова нашли листерию. Предприятие могут закрыть

"Поскольку речь идет о нарушении очень серьезного фундаментального права, т.е. об ограничении предпринимательской деятельности, наши шаги должны быть очень взвешенными, но эти шаги обязательно будут предприняты, и мы сообщим о них общественности. Для этого потребуется некоторое время", — сообщил ERR замглавы департамента Олев Калда, подтвердив повторное обнаружение листерии во взятых с завода пробах.

На заводе M.V. Wool в октябре была проведена полная дезинфекция, однако во взятых после чистки пробах была снова обнаружена опасная бактерия. "Взятые нами пробы показывают, что принятые ими меры, т.е. дезинфекционная мойка, не были достаточно эффективными", — сообщил Калда.

Для выяснения, к какому штамму листерии относятся обнаруженные бактерии, потребуется дополнительное время.